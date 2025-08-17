かつて多数派だった「専業主婦」は、今は全体の3割を切っている。専業主婦に対して、ネットでは「女性が社会進出できる時代になぜ専業主婦？」「お金を稼げず生産性がない」などの心ない声があがっている。そんな時代の変化を、コラムニストの河崎環氏が『ABEMA Prime』で振り返った。

【映像】「収入ゼロで肩身が狭い…ご飯食べて申し訳ない」2年前に専業主婦を選んだ、35歳のあすかさん（実際の映像）

河崎氏は、「1996年に第1子、2005年に第2子を産んでいるが、あの頃は専業主婦が正義だった。子供を産んだら専業主婦になって、家族のために尽くすのが当たり前の時代。そうでないお母さんをワーキングマザーと呼んでいたが、『ワーママはわがまま』と言われていた。私は2000年代からライターになったが、当時1番ヒットしたトピックは『専業主婦VSワーママ』。あとは、『PTAにおけるママ友同士の確執』を書くと、バンバン燃えた。なんでかというと、ワーママは専業主婦を責めたい、専業主婦はワーママを責めたい。それが2000年代だった」と振り返る。

しかし、「2010年代から変わってきた」といい、「専業主婦世帯と共働き世帯が逆転していき、共働き世帯がマジョリティになった。人間は不思議なもので、マイノリティ側をマジョリティ側が悪く言う。専業主婦は褒められるべきことなのに、『働いていないなんてなんなの？』『生産性がない』とか。人生において他方の側が文句を言うのは、本当に醜いと思う」との考えを示した。

モデルの益若つばさは、自身が子育てをしながら働いた経験から「当時は本当に肩身が狭かった。若くして子供を産んでも『働いてもいいじゃないか』と声を大にして発信しないと働きにくい世の中だった。だけど多分、業界の方が一生懸命、それを宣言したと思う。そういう力もあって、肩身が狭くなくなってきたと思う。でも一方で、専業主婦の人たちが自信を持って、『専業主婦は最高だ』という活動はしてこなかった」。

その上で、「専業主婦の方を時給換算して、それをメディアに出すとか。すごく価値の高い職業だと思う」と語る。河崎氏は「『専業主婦は何もしていない』と言うのは絶対おかしい」と訴えた。

（『ABEMA Prime』より）