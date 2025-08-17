Ä¶ÆÃµÞ¡¦¥ê¥ç¥¦¥¬¡¢¤¤ç¤¦³«ºÅ¡ØEBiDAN THE LIVE¡Ù·çÀÊÈ¯É½¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡×
¡¡¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥ê¥ç¥¦¥¬¤¬¡¢¤¤ç¤¦17Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØEBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR¡Ù¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡Ä»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤Ä¶ÆÃµÞ¡¦¥ê¥ç¥¦¥¬
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áËÜÆü½Ð±éÍ½Äê¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò·çÀÊ¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¤¤ç¤¦³«ºÅ¡ØEBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR¡Ù¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÅöÆü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¸ø±é¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤ÆÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¡Ö2025Ç¯8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR ¡ÚDay3¡ÛDiamond GATE Ä¶ÆÃµÞ ¥ê¥ç¥¦¥¬ ¥é¥¤¥Ö·çÀÊ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×
¤¤¤Ä¤âÄ¶ÆÃµÞ¤Ø²¹¤«¤¤±þ±ç¤òÄº¤¤Þ¤·¤Æ¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áËÜÆü½Ð±éÍ½Äê¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò·çÀÊ¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÅöÆü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ã·çÀÊÂÐ¾Ý¥é¥¤¥Ö¡ä
¡ÖEBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR¡×
¡ÚDay3¡ÛDiamond GATE
Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û
2025Ç¯8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì14¡§00¡¿³«±é15¡§00
¢¨ËÜ¸ø±é¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤ÆÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯8·î17Æü
³ô¼°²ñ¼ÒSDR
