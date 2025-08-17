マリークワントから秋コスメ「2025 AUTUMN COLOURS」が数量限定で発売中
マリークワント コスメチックスは8月6日、「2025 AUTUMN COLOURS」を数量限定で発売しました。
■デュオタイプのアイシャドウには秋の4色が登場
同コレクションでは、“Feel Excited”をテーマに秋を彩るアイテムを展開します。
「アイオープナー」（1,650円）は、1つで様々なアイメイクが楽しめるデュオタイプのアイシャドウで、しっとりとしたなめらかな質感も特徴です。今回はブランド70周年を記念した、全4色が登場。秋をイメージしたカラー展開となっています。
カラータイプの美容液マスカラ「プレイフル ラッシングス」（3,520円）は、深みのあるダークボルドーを用意しました。
■商品概要
商品名：アイオープナー
カラー：A017（パール） 秋桜【こすもす】、A018（メタリック） 金木犀【きんもくせい】、A019（トゥインクル） 夜永【よなが】、A020（トゥインクル） 茜空【あかねぞら】
価格：1,650円
商品名：プレイフル ラッシングス
カラー：06 ダークボルドー
価格：3,520円
（フォルサ）