マリークワントから秋コスメ「2025 AUTUMN COLOURS」が数量限定で発売中

マリークワント コスメチックスは8月6日、「2025 AUTUMN COLOURS」を数量限定で発売しました。

■デュオタイプのアイシャドウには秋の4色が登場

同コレクションでは、“Feel Excited”をテーマに秋を彩るアイテムを展開します。

「アイオープナー」（1,650円）は、1つで様々なアイメイクが楽しめるデュオタイプのアイシャドウで、しっとりとしたなめらかな質感も特徴です。今回はブランド70周年を記念した、全4色が登場。秋をイメージしたカラー展開となっています。

カラータイプの美容液マスカラ「プレイフル ラッシングス」（3,520円）は、深みのあるダークボルドーを用意しました。

■商品概要

商品名：アイオープナー

カラー：A017（パール） 秋桜【こすもす】、A018（メタリック） 金木犀【きんもくせい】、A019（トゥインクル） 夜永【よなが】、A020（トゥインクル） 茜空【あかねぞら】

価格：1,650円

商品名：プレイフル ラッシングス

カラー：06 ダークボルドー

価格：3,520円

