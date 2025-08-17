䋝田圭亮（おだけい）、大河「べらぼう」登場 扮装写真初公開
【モデルプレス＝2025/08/17】タレントの䋝田圭亮（おだけい）が、俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第31話（8月17日放送）に登場。扮装写真が初公開された。
【写真】大河「べらぼう」小芝風花、横浜流星と熱いハグ
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
䋝田は、新之助（井之脇海）と同じ長屋に住む、田沼の政治を嫌う男・米次役として出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大河「べらぼう」小芝風花、横浜流星と熱いハグ
◆䋝田圭亮（おだけい）「べらぼう」登場
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
䋝田は、新之助（井之脇海）と同じ長屋に住む、田沼の政治を嫌う男・米次役として出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】