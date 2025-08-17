○ 広島 5 − 3 ヤクルト ●

＜15回戦・マツダ＞

16日にニッポン放送で放送された広島−ヤクルト戦（RCCラジオの制作）で解説を務めた天谷宗一郎氏が、『3番・ショート』でスタメン出場した広島・小園海斗について言及した。

第2打席に安打を放った小園は5−3の7回無死走者なしの第4打席、ヤクルトの左腕・長谷川宙輝が投じた初球のストレートをレフトへ二塁打を放った。

この打撃に天谷氏は「ナイスバッティングですよね。対左というところでお手本になるようなバッティング。真ん中外寄りのボールを強引になることなく打っていきましたね」と評価した。

この日マルチ安打をマークした小園だが、直後の8回表、矢野雅哉にショートの守備固めが送られ途中交代となった。

天谷氏は「守りを固めにきているというところですよね。ただそこを受けて、小園選手がどう思うかですよね。最後までグラウンドに立ってこそ、僕はレギュラーだと思っているので、ここで終わってハー終わったと思うよりも最後まで出るところのアプローチの仕方を見つけて欲しいなと思いますね」と自身の見解を述べた。

（提供：Veryカープ！RCCカープナイター）