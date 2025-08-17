［戦後８０年］食の記憶＜４＞

戦局の悪化で食料事情がいっそう窮迫すると、野草や昆虫などほぼ食用とされてこなかったものも活用されるようになった。

寄せられた投稿では、食料の確保に必死だった様子がうかがえる。

国は今まで捨てていた野菜の葉や皮、芯のほか、ほとんど食用とされてこなかった野草、昆虫なども工夫して食べるよう国民に求めた。これらは「決戦食」と呼ばれ、１９４３年から読売新聞の見出しにも登場する。

川崎市の元編集者、水口義朗さん（９０）は小学５年だった４５年４月、長野県に学童疎開した。日々の食事はカボチャや大根の煮物と大豆ご飯に２切れのたくあんで、「ご飯は飯粒が大豆にくっついている程度」。食料事情は悪く、授業の合間にノビルやアズキナなどの野草を取りに行った。取った野草は寮母が煮付けのようにしてくれた。カンゾウの葉は硬くて食べるのが大変だった。

読売新聞の記事「食べられる春の野草」（４３年３、４月）では７回にわたって約２０種類が紹介された。タンポポやオオバコなどのほか、ノビルもあり、「一寸（約３センチ）位に切ってソースをかけ、あるいはサラダとし」とある。野草はビタミンがあり、雑炊などのかさましにも使われた。

水口さんは、昆虫も貴重なたんぱく源として食べるようになった。鉄串を持って、田んぼへイナゴ捕りに出かけた。捕れたら鉄串に刺し、調味料もないので、そのまま七輪で焼いてかぶりついた。

終戦間際の記事「わが家の兵站（へいたん）線」（４５年７月）では「昆虫の世界に動物たんぱく資源が埋もれている」としてイナゴやバッタのほか、ゲンゴロウ、蜂の子などが紹介されている。水口さんは、「多くの子どもが栄養失調で、おなかはふくれ、食欲も失せていた。ただ『生きているだけ』だった」と当時を振り返る。

奈良県斑鳩町の男性（８４）が縁故疎開した先で食べたのはトンボ。父は戦死、母は病死し、２人の兄たちと父の実家で暮らすことになった。その家にも子どもたちがおり、食事は足りなかった。

兄たちはあらかじめ田んぼで捕まえたトンボにひもを付けて振り回した。「メスと勘違いしたオスのトンボが捕まるよ」と兄たちが説明し、捕まえたトンボの羽や足をむしってもらって食べた。「近くの防空壕（ごう）にいた孤児が栄養失調で亡くなった話を親族から聞かされ、怖くなった。『生きていられるだけマシだ』と思っていた」と話す。

青森県弘前市の女性（９１）は、「だんぶり草」と呼ばれる野草をよく食べた。雑草の一種で、祖母が一人で乳母車を押して川沿いや畑を巡り、取ってきた。母がゆで、干して保存。おかゆに入れて食べたが、草でおかゆの色は黒くなる。「うまい、うまくないではなく、それしかないから夢中で食べた」と話す。

貴重な食料になっていたようで、後に、母は「ゆでただんぶり草の酢じょうゆかけはおいしかった」と懐かしんでいたという。

兵庫県伊丹市の８９歳は、４４年４月に神戸市から県内の農村部に縁故疎開した。配給がほとんどなく、母が物々交換で少しの米や麦を手に入れていた。よく食べていたのはタンポポやオオバコといった野草とジャガイモを入れた麦の雑炊だった。

学校ではウサギを飼育していて、当番になると餌となるオオバコやタンポポなどの野草を探す必要があり、「ウサギが食べる野草は、我が家では雑炊の貴重な材料だったので複雑な気持ちでした」と振り返る。「空腹と、野草の入った雑炊の毎日の記憶は今も消えることはない。食べ物がないことよりつらいことはなく、戦争が始まるといっぺんに食べ物がなくなってしまうことを忘れないでほしい」と話す。

アカザやエビガニも

▽東京都世田谷区の女性（９３）「開戦当初は食パンや砂糖が配られたが、すぐに配給は滞るようになり、家族６人で並んでも大根を半分しかもらえませんでした。おなかが減りすぎて家の近くの空き地に生えていたアカザを見つけては食べていました。味付けもなく、生のまま。味は覚えていません」

▽横浜市の９２歳「縁故疎開した新潟では戦争後期に配給もなくなり、食料が枯渇した。サツマイモはツルや葉まで煮て食べました。川でエビガニ（ザリガニ）をたまに見つけた時は持って帰り、母にゆでてもらい、塩をふって食べました。エビと同じような味でした」