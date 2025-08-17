【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (8月15日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 8/15終値 決算期
1 <3470> マリモリート 6.21 114,000 25/06
2 <2971> エスコンＪＰ 6.07 126,200 25/07
3 <3468> スターアジア 6.04 59,300 25/07
4 <3472> ホテルレジＲ 5.93 79,400 25/11
5 <2989> 東海道リート 5.92 111,400 25/07
6 <3290> Ｏｎｅリート 5.89 273,500 25/08
7 <3463> いちごホテル 5.82 137,800 25/07
8 <8958> グロバワン 5.73 144,100 25/09
9 <3492> タカラリート 5.65 95,600 25/08
10 <3309> 積水ハウスＲ 5.52 80,300 25/10
11 <8963> ＩＮＶ 5.49 69,000 25/06
12 <3249> 産業ファンド 5.43 127,000 25/07
13 <3455> ヘルスケアＭ 5.37 117,000 25/07
14 <8966> 平和不リート 5.34 147,900 25/11
15 <8985> ホテルリート 5.32 83,800 25/12
16 <3488> ザイマックス 5.28 119,600 25/08
17 <3281> ＧＬＰ 5.25 136,500 25/08
18 <3292> イオンリート 5.25 129,600 25/07
19 <3459> サムティＲ 5.25 106,500 25/07
20 <3451> トーセイＲ 5.22 143,400 25/10
21 <3466> ラサールロジ 5.22 146,700 25/08
22 <2979> ソシラ物流 5.17 117,600 25/11
23 <3476> Ｒみらい 5.17 46,850 25/10
24 <8986> 大和証券リビ 5.08 105,100 25/09
25 <8984> ハウスリート 5.03 258,500 25/08
26 <3296> 日本リート 5.01 96,700 25/12
27 <8964> フロンティア 4.97 88,500 25/06
28 <8972> ＫＤＸ不動産 4.97 165,200 25/10
29 <3487> ＣＲＥロジ 4.93 153,400 25/06
30 <8953> 都市ファンド 4.92 112,700 25/08
31 <8979> スターツプロ 4.88 191,900 25/10
32 <2972> サンケイＲＥ 4.85 96,000 25/08
33 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.84 165,400 25/08
34 <8961> 森トラストＲ 4.72 74,900 25/08
35 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.71 133,300 25/10
36 <8960> ユナイテッド 4.70 174,400 25/11
37 <3471> 三井不ロジ 4.61 105,000 25/07
38 <3283> プロロジスＲ 4.57 83,200 25/11
39 <8954> オリックスＦ 4.56 199,100 25/08
40 <8967> 日本ロジ 4.56 94,300 25/07
41 <3279> ＡＰＩ 4.55 132,000 25/11
42 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.51 122,500 25/08
43 <3287> 星野Ｒリート 4.50 266,500 25/10
44 <8968> 福岡リート 4.43 185,200 25/08
45 <3234> 森ヒルズＲ 4.42 139,900 25/07
→ REITの銘柄一覧をみる
株探ニュース