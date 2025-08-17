●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　コード　銘柄　　　　　　利回り 8/15終値 　決算期
　1　　<3470>　マリモリート　　　6.21　114,000　　25/06
　2　　<2971>　エスコンＪＰ　　　6.07　126,200　　25/07
　3　　<3468>　スターアジア　　　6.04　 59,300　　25/07
　4　　<3472>　ホテルレジＲ　　　5.93　 79,400　　25/11
　5　　<2989>　東海道リート　　　5.92　111,400　　25/07
　6　　<3290>　Ｏｎｅリート　　　5.89　273,500　　25/08
　7　　<3463>　いちごホテル　　　5.82　137,800　　25/07
　8　　<8958>　グロバワン　　　　5.73　144,100　　25/09
　9　　<3492>　タカラリート　　　5.65　 95,600　　25/08
　10　 <3309>　積水ハウスＲ　　　5.52　 80,300　　25/10

　11　 <8963>　ＩＮＶ　　　　　　5.49　 69,000　　25/06
　12　 <3249>　産業ファンド　　　5.43　127,000　　25/07
　13　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.37　117,000　　25/07
　14　 <8966>　平和不リート　　　5.34　147,900　　25/11
　15　 <8985>　ホテルリート　　　5.32　 83,800　　25/12
　16　 <3488>　ザイマックス　　　5.28　119,600　　25/08
　17　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　5.25　136,500　　25/08
　18　 <3292>　イオンリート　　　5.25　129,600　　25/07
　19　 <3459>　サムティＲ　　　　5.25　106,500　　25/07
　20　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.22　143,400　　25/10

　21　 <3466>　ラサールロジ　　　5.22　146,700　　25/08
　22　 <2979>　ソシラ物流　　　　5.17　117,600　　25/11
　23　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.17　 46,850　　25/10
　24　 <8986>　大和証券リビ　　　5.08　105,100　　25/09
　25　 <8984>　ハウスリート　　　5.03　258,500　　25/08
　26　 <3296>　日本リート　　　　5.01　 96,700　　25/12
　27　 <8964>　フロンティア　　　4.97　 88,500　　25/06
　28　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.97　165,200　　25/10
　29　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.93　153,400　　25/06
　30　 <8953>　都市ファンド　　　4.92　112,700　　25/08

　31　 <8979>　スターツプロ　　　4.88　191,900　　25/10
　32　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.85　 96,000　　25/08
　33　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.84　165,400　　25/08
　34　 <8961>　森トラストＲ　　　4.72　 74,900　　25/08
　35　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.71　133,300　　25/10
　36　 <8960>　ユナイテッド　　　4.70　174,400　　25/11
　37　 <3471>　三井不ロジ　　　　4.61　105,000　　25/07
　38　 <3283>　プロロジスＲ　　　4.57　 83,200　　25/11
　39　 <8954>　オリックスＦ　　　4.56　199,100　　25/08
　40　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.56　 94,300　　25/07

　41　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.55　132,000　　25/11
　42　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.51　122,500　　25/08
　43　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.50　266,500　　25/10
　44　 <8968>　福岡リート　　　　4.43　185,200　　25/08
　45　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.42　139,900　　25/07

