ひいおばあちゃんの横で眠っている『赤ちゃんの傍』で…猫がとった行動が尊すぎると31万再生「全てが可愛い」「幸せ空間すぎる」
TikTokに投稿されたのは、ひいおばあちゃんの横で眠っている赤ちゃんの傍で丸くなって寝るねこちゃんの様子。その姿に「幸せ空間すぎるみんな可愛い」と7千件以上もの高評価がつきました！
【動画：ひいおばあちゃんの横で眠っている『赤ちゃんの傍』で…】
お昼寝中の赤ちゃんにぴったり！
登場するのは、こたつに座るひいおばあちゃんの隣でぐっすりと眠る赤ちゃん。
そこに猫の「ちーすけくん」がとことこと歩いて近づいてきた先には、お昼寝中の赤ちゃんの姿。
赤ちゃんのすぐ隣に腰を下ろしたちーすけくんは、赤ちゃんのお腹のあたりに体を丸めてそっと眠りにつきます。
そんなちーすけくんの姿を見てひいおばあちゃんは、ちーすけくんが赤ちゃんを踏んでいないか思わず「大丈夫かよ」と心配します。
まるで赤ちゃんを守るかのように…
なんで赤ちゃんの隣で寝るの？と不思議なひいおばあちゃん。
実はちーすけくん、お兄ちゃんが赤ちゃんだったころは逃げていたのだったとか。
まるで赤ちゃんを守るかのように近くで寝る姿は番猫のようです。
見ているだけでちーすけくんが赤ちゃんのことが大好きなことが伝わってきます。
お兄ちゃんともとっても仲良し♡
アカウント内の別の投稿では、お兄ちゃんがちーすけくんに初めてたくさん触れたときの姿なども公開されており、ちーすけくんがお兄ちゃんのこともとても大切に思っていることが伝わってきます。
お兄ちゃんがなでてくれるのを優しい眼差しで受け入れています。
そんなちーすけくんにお兄ちゃんは自分のお水をあげようとする可愛い一面も。
そのあともたくさんなでられてうれしそうなちーすけくんでした。
赤ちゃんの傍で番猫のように寝ている様子は、TikTok上でも大きな話題となり、投稿は31万回再生されました。
また、コメント欄には「みんな赤ちゃんの周りがいいもんねー」「この子は、私が守ると強い意志を感じる」「尊い」といった声が多く寄せられています。
TikTokアカウント『とある田舎の年子兄妹』では、今回紹介した動画以外にもちーすけくんとひいおばあちゃんと兄妹の可愛らしい様子の投稿など、さまざまな動画が公開されています。
もっとちーすけくんのかわいい姿を見たい、ひいおばあちゃんと兄妹とのやり取りが見たいという方は、ぜひTikTokを覗いてみてくださいね！
写真・動画提供：TikTokアカウント「とある田舎の年子兄妹」さま
執筆：こたろ。
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。