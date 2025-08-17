「お値段以上すぎる」「ラス1あってダッシュ！」【しまむら】マニアの「絶賛トップス」

おしゃれなインフルエンサーからの注目度も高い【しまむら】のアイテム。今っぽいアイテムを探すなら、実は狙い目なんです。どんなアイテムがあるのか気になったら、しまむらマニアたちのInstagramをチェックしてみて。今回は彼女たちが絶賛している「トップス」をご紹介します。

ほんのり透け感が上品

【しまむら】「TT*COL レースキリカエT」\1,089（税込）

袖のレース切り替えとふんわり広がるフレアスリーブが魅力のTシャツ。程よく透けることで、肌を見せすぎずに上品な抜け感を演出できそう。気になる二の腕や腰まわりをカバーしやすい余裕のあるシルエットもうれしいポイント。Tシャツなのにカジュアルすぎず上品にまとまるから、ちょっとしたお出かけにもおすすめです。インフルエンサーの@chii_150cmさんは「着心地もとっても良くて、お値段以上過ぎる１着」と絶賛！

プラスワンでおしゃれ度を格上げ

【しまむら】「YUMサッカームジV」\1,639（税込）

ウエストを絞ったシルエットが特徴のVネックベストは、カジュアルにもモードにもハマりそうなデザイン。深めのVネックですっきり見せつつ、高めウエスト位置のギャザーでくびれを強調。体型カバーしながらメリハリのあるシルエットを楽しめる1着です。インフルエンサーの@__saxxyaxxさんは「近場にラス1あってダーッシュ」と、急いでGETしたもよう。

