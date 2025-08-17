『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』ファイヤキャンドル×ブーケのデュエットソング「祝福のブライダンロード」が配信開始
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第26話「秘密に密着！遠野吠は新入社員」が17日に放送された。
【動画】【ゴジュウジャー】第26話「秘密に密着！ 遠野吠は新入社員」予告
第26話の中で披露された挿入歌「祝福のブライダンロード」の配信が、主要なダウンロード／ストリーミングサイトにてスタートした。この楽曲は、ブライダン幹部のファイヤキャンドル（三本木大輔）とブーケ（まるぴ）によるデュエットソングとなっている。
仲間を想う熱量と揺るぎない信念が魅力のファイヤキャンドルと、かわいらしさ、かれんさ、そして品格を兼ね備えたブーケ。敵幹部ながら作品ファンから高い人気を誇る2人が歌うこのデュエットソングは、ゴシックメタル調の重厚な一曲に仕上がっている。
スーパー戦隊シリーズ史上屈指の複雑難解ソングと評される『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』のOP主題歌「ルパンレンジャーVSパトレンジャー」を担当した名コンビによる楽曲で、作詩は藤林聖子氏、作曲・編曲は高木洋氏が手がけている。
【動画】【ゴジュウジャー】第26話「秘密に密着！ 遠野吠は新入社員」予告
第26話の中で披露された挿入歌「祝福のブライダンロード」の配信が、主要なダウンロード／ストリーミングサイトにてスタートした。この楽曲は、ブライダン幹部のファイヤキャンドル（三本木大輔）とブーケ（まるぴ）によるデュエットソングとなっている。
スーパー戦隊シリーズ史上屈指の複雑難解ソングと評される『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』のOP主題歌「ルパンレンジャーVSパトレンジャー」を担当した名コンビによる楽曲で、作詩は藤林聖子氏、作曲・編曲は高木洋氏が手がけている。