Netflix『グラスハート』佐藤健が見出した新ヒロイン・宮崎優に大ブレイクの予感
動画配信サービス「Netflix」で独占配信中のNetflixシリーズ『グラスハート』から、新たなヒロインが誕生した。劇中バンド・TENBLANK（テンブランク）のドラマー、西条朱音を演じる宮崎優（※崎＝たつさき）だ。
【画像】土砂降りの中でドラムを叩き続ける朱音（宮崎優）ほか
『グラスハート』は、1993年から現在まで書き継がれてきた若木未生の不朽の名作（幻冬舎コミックス）を原作とする青春音楽ラブストーリー。所属していたバンドを理不尽な理由で追われた大学生・朱音が、天才ミュージシャン藤谷直季（佐藤健）率いる新バンド「TENBLANK」のドラマーとしてスカウトされることから物語が始まる。
特筆すべきは、宮崎が楽器初心者だったこと。主演とあわせ共同エグゼクティブプロデューサーも務める佐藤が同席したヒロインオーディションで朱音役を射止めた宮崎は、その後2年以上にわたる練習と撮影を経て、吹き替えなしで迫力のドラム演奏を披露。いま大きな注目を集めており、朱音さながらの“シンデレラストーリー”を歩んでいる。
佐藤も「物語の中でスターダムにのし上がっていく朱音と同じように、ヒロインを応援してほしい」と語り、宮崎と朱音を重ね合わせている。
作中では佐藤、町田啓太、志尊淳といった豪華キャストと肩を並べ、堂々と演技。みずみずしさと大胆さを併せ持つ唯一無二の存在感でドラムを叩く姿が、観る者を強くひきつける。
特に第1話の冒頭、土砂降りの雨の中で一人ドラムを叩き続けるシーンはSNSでも話題に。さらに、バンドメンバーから特別な存在へと変化していく藤谷と朱音の恋模様も、本作の大きな見どころとなっている。
時にあどけない少女のような表情を見せながら、圧倒的な求心力で周囲を巻き込んでいく宮崎優。『グラスハート』をきっかけに、彼女がスターダムを駆け上がっていく姿にも注目だ。
