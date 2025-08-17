「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）

「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催され、長嶋氏の闘病を支え、喪主も務めた次女・三奈さんも出席。笑みを浮かべながらレジェンド達と一緒にプレーボールコールを務めた。

三奈さんは長嶋さんの葬儀で喪主を務め、心温まるスピーチがファン心を揺さぶった。この日はグラウンドに姿を見せると満面の笑みを浮かべ、松井秀喜氏らと一緒にプレーボールコールも。その際は列の中心に立ち、マイクを持った。

この様子にファンも「笑顔が素敵」「長島三奈さんの笑顔が見れて嬉しくなりました」「三奈さんが来られるのは当然」「巨人ＯＢなどいっぱい登場したけど、いちばん熱かったの長嶋三奈さん」と書き込んでいた。

セレモニアルピッチでは松井氏が天にボールを掲げた後、力強いボールを投げ込み、阿部監督が捕球。王氏、原氏はスイング、高橋氏はストライクをコールした。松井氏は笑顔を浮かべ、天に向かって手を振った。

大役を終えた後、取材に応じた松井氏は「ホッとした感じですかね。両打席に大レジェンドがおられましたので、久しぶりにビビりましたけど。でもよかったです。監督が見守ってくれたんじゃないですかね。（天にボールを掲げたのは）投げますよって、監督投げますねって。とにかくちゃんと投げなきゃと。それだけでした」と、穏やかな表情で振り返った。