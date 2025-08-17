ASTRO（アストロ）チャウヌが、韓国軍入隊前の最後の撮影映像やインタビューなどが16日、エスクァイア・コリア誌に掲載された。同誌のYouTubeに「チャウヌが軍入隊前に残した美貌ドキュメンタリー・チャウヌ、サンローラン、エスクァイア」とのタイトルの映像が掲示された。

公開された映像には、チャウヌがスーツやラフな服装など、多様なコンセプトで撮影に応じ、インタビューに答える様子が映っていた。

エスクァイア誌は「チャウヌの軍入隊前、最後のスケジュール現場を撮影しました。20代最後の撮影とインタビューで、さらに特別。撮影中に髪を切ったエピソードからかなえたい目標まで、彼の率直な話を聞かせてくれました。ドキュメンタリー映像を1本、鑑賞してみてください」と伝えた。

インタビューでは、芸能人としてのチャウヌと一般人としてのイ・ドンミン（本名）について「ヘアメークすればチャウヌで、しなかったらイ・ドンミンです」と答えて笑った。

また、髪を切ったことについて「実は、元々の私の意見だった。短い髪で、20代の最後の写真を残しておけばいいと思ったし、どうせ（入隊するためには）切らなければならないから。まだ完全に短くはないが、そのような感じで撮ってみたくて切るようになったが、まだあまり（入隊の）実感がわかない。ただ楽しく撮った。今、カメラにどのように写っているかも想像がつかない。まだ慣れないし、ぎこちない」と話した。

韓国メディアのニュースエンは17日「チャウヌは先月28日、陸軍現役で入隊した後、第25教育連隊2教育隊5中隊1小隊2分隊で中隊長訓練兵として服務中だ。基礎軍事訓練を終えた後は、陸軍軍楽隊で服務を続ける」と伝えた。