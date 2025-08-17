メイド風？LE SSERAFIM・ウンチェ、キュートなミニスカ姿にファン悶絶「可愛すぎるだろ」【PHOTO】

LE SSERAFIMのウンチェがキュートな魅力を披露した。

【写真】ウンチェ、露出多めのひも衣装

ウンチェは最近、自身のインスタグラムを更新し、「クッキングママ」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ブルーのチェック柄バンダナを頭に巻き、デニムのフリルミニスカートと黒のTシャツを着用したウンチェの姿が収められている。オフショルダーになったTシャツからは華奢な肩がのぞき、視線を引きつける。また、バンダナと青チェックの柄がどこかメイド風の雰囲気を漂わせ、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「さすがに可愛すぎるだろーーーー！」「我らのウンチェ最高！」「癒されます」「美人すぎるんだけど」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ウンチェInstagram）

なお、ウンチェが所属するLE SSERAFIMは現在、ワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'」を開催中。同ツアーのアンコールとして、グループ初となる東京ドーム公演「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME」を11月18日・19日に行う予定だ。

◇ホン・ウンチェ プロフィール

2006年11月10日生まれ。HYBE傘下レーベルSOURCE MUSICから誕生した初のガールズグループLE SSERAFIMとして2022年5月2日にデビュー。ダンスを習い始めてたった1年でJYPエンターテインメントとPLEDISエンターテインメントで合格した経歴がある。社交的で明るい性格の持ち主でメンバーからも愛される最年少メンバー。デビュー曲『FEARLESS』の振り付けは2時間で習得したという。