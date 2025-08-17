お笑いコンビ、ドランクドラゴンの鈴木拓（49）が17日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。2日連続で、置引とエアコン室外機の盗難未遂の被害に遭ったことを明かした。

鈴木は16日午前に「置き引きにあった」と報告。「棚の上に自分の荷物を置いていたらそれをサラリーマン風の男が取っていこうとした」と状況を説明すると「僕はすぐさま自分の荷物を取り返しその人を私人逮捕しようと思ったがその時車両は僕しか居なくて動画もとってないので証拠がないので捕まえることが出来なかった」と無念の心境も記し「ただお前の顔は覚えたから」と結んでいた。

さらに同日午後には「本当についてない」と切り出し「今日クーラーの室外機を盗まれそうになった」と告白。「未遂で終わった。近所の人が犯人に声かけ犯人が猛ダッシュで逃げて行った。室外機の銅線がズタズタにされていた」と被害状況を説明し「警察に被害届は出した」と明かした。

鈴木は「昨日置き引きで二日連続でこんなことある？」とやるせない心境をあらためて吐露。最後は、上下が紺色の作業着風の服装を着た写真とともに「今日の格好が近所の人に鑑識っぽいと言われた」と、オチをつけて締めた。