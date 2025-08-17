海も山もある、観光の名所「糸島」。

遊んで疲れた日は、そのまま泊まりたいですよね。

今回ご紹介するのは、海のすぐ近くにある無人旅館「TUMUGU（つむぐ）」。

手ぶらで来れちゃう、思いやり満載の宿です！

人を、想いを、ご縁を紡ぐ

▲「TUMUGU」は、天神から車で約1時間。糸島半島の海沿いにあります。

▲目に留まる「絲（いと）」の文字。

この字には「人を、想いを、ご縁を紡ぐ」という願いが込められています。

▲「TUMUGU」の部屋は無人旅館。階段を上った2階にあります。

それでは早速、部屋を見ていきましょう！

ゆったりくつろげる贅沢時間がここに

▲まず玄関から入って扉を開けると、目に飛び込んでくるのは広々とした空間！

清潔感がありつつも、畳があってとても落ち着きます。

▲大きなテレビが嬉しい！

ベッドの目の前にあるので、寝転んで映画鑑賞も。最高です。

▲徒歩圏内にコンビニが無い分、1階にはお酒を含むドリンクやお菓子が販売されているので、お菓子パーティーもできちゃいます。

▲デザインは、部屋ごとに異なります。

▲間接照明がステキな部屋なんかも♪

自分の好みの雰囲気に合わせて、部屋を選べるのも魅力です。

思いやり満載のアメニティ

ここ「TUMUGU」の魅力は、アメニティにもたっぷり詰まっています。

▲テレビ横にあるお茶セット。

予約時に子供がいると伝えれば、その人数分、子供用グッズも用意してくれます！

▲小さい子供がいるご家庭に嬉しい、宝箱も。

▲歯ブラシなどの基本セットはもちろん、クレンジングや化粧水までそろっているので、万が一忘れ物があっても安心です。

（※ルームウェアがないので、その点だけご注意ください。）

▲入浴剤まで！

お風呂の時間が、いつもと一味違うものになります。

こうしたアメニティは、お子さんを持つ清掃員の方々の意見をもとに作られたそう。

だからこそ、細かいところにまで手が届くんですね。

全室露天風呂付き！ 星を眺めながら入る最高の夜を

なんとここ、全室露天風呂付きなんです！

▲湯船の形や部屋のデザインもそれぞれ異なるので、全室制覇を目指すのも楽しそうです♪

▲ここに座って静かに一杯……というのも贅沢な時間。

▲特に注目してほしいのが、この空。

晴れていれば、夜はきれいな星空が見られます！

朝風呂をしながら空を眺めるのも、すがすがしくて気持ちがいいですよ。

泊まるだけじゃない！ 徒歩数秒で絶品ご飯のもとへ。

▲1階には「レストランUMEYA」が併設されています。

「TUMUGU」に泊まれば、徒歩数秒で絶品ご飯にありつけます！

▲「レストランUMEYA」のランチの一つ「海乃御馳走」。

▲ディナー「特選和牛すき焼きコース」。

ランチとディナーについては別記事にて詳しくご紹介しているので、そちらもぜひご覧ください！

・【糸島市・西浦】宝石みたいな海の幸と幻の糸島牛 / 「レストランUMEYA」でのランチ体験が最高だった【ガジェ通糸島編集部】

・【糸島市・西浦】すき焼きも刺身も絶品！ 糸島グルメの真骨頂は「レストランUMEYA」の夜にあり【ガジェ通糸島編集部】

糸島に来た日は泊まろう！

▲思いやりにあふれた旅館「TUMUGU」。

▲海や漁港にも近く、海で遊んだ帰りや翌日の観光にもぴったりな宿です。

美味しいご飯と気持ちの良い落ち着く空間で、身も心もリフレッシュ。

ぜひ、糸島観光の際は「TUMUGU」を利用してみてください。

〒819-0202

福岡県福岡市西区西浦字1044割烹旅館梅屋「Itoshima Resort TUMUGU」

(執筆者: AYATAKA)

