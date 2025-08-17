【福岡市・西浦】海風に癒されるひととき、全室露天風呂付きの隠れ宿「TUMUGU」に泊まってみた【ガジェ通糸島編集部】
海も山もある、観光の名所「糸島」。
遊んで疲れた日は、そのまま泊まりたいですよね。
今回ご紹介するのは、海のすぐ近くにある無人旅館「TUMUGU（つむぐ）」。
手ぶらで来れちゃう、思いやり満載の宿です！
人を、想いを、ご縁を紡ぐ
▲「TUMUGU」は、天神から車で約1時間。糸島半島の海沿いにあります。
▲目に留まる「絲（いと）」の文字。
この字には「人を、想いを、ご縁を紡ぐ」という願いが込められています。
▲「TUMUGU」の部屋は無人旅館。階段を上った2階にあります。
それでは早速、部屋を見ていきましょう！
ゆったりくつろげる贅沢時間がここに
▲まず玄関から入って扉を開けると、目に飛び込んでくるのは広々とした空間！
清潔感がありつつも、畳があってとても落ち着きます。
▲大きなテレビが嬉しい！
ベッドの目の前にあるので、寝転んで映画鑑賞も。最高です。
▲徒歩圏内にコンビニが無い分、1階にはお酒を含むドリンクやお菓子が販売されているので、お菓子パーティーもできちゃいます。
▲デザインは、部屋ごとに異なります。
▲間接照明がステキな部屋なんかも♪
自分の好みの雰囲気に合わせて、部屋を選べるのも魅力です。
思いやり満載のアメニティ
ここ「TUMUGU」の魅力は、アメニティにもたっぷり詰まっています。
▲テレビ横にあるお茶セット。
予約時に子供がいると伝えれば、その人数分、子供用グッズも用意してくれます！
▲小さい子供がいるご家庭に嬉しい、宝箱も。
▲歯ブラシなどの基本セットはもちろん、クレンジングや化粧水までそろっているので、万が一忘れ物があっても安心です。
（※ルームウェアがないので、その点だけご注意ください。）
▲入浴剤まで！
お風呂の時間が、いつもと一味違うものになります。
こうしたアメニティは、お子さんを持つ清掃員の方々の意見をもとに作られたそう。
だからこそ、細かいところにまで手が届くんですね。
全室露天風呂付き！ 星を眺めながら入る最高の夜を
なんとここ、全室露天風呂付きなんです！
▲湯船の形や部屋のデザインもそれぞれ異なるので、全室制覇を目指すのも楽しそうです♪
▲ここに座って静かに一杯……というのも贅沢な時間。
▲特に注目してほしいのが、この空。
晴れていれば、夜はきれいな星空が見られます！
朝風呂をしながら空を眺めるのも、すがすがしくて気持ちがいいですよ。
泊まるだけじゃない！ 徒歩数秒で絶品ご飯のもとへ。
▲1階には「レストランUMEYA」が併設されています。
「TUMUGU」に泊まれば、徒歩数秒で絶品ご飯にありつけます！
▲ディナー「特選和牛すき焼きコース」。
ランチとディナーについては別記事にて詳しくご紹介しているので、そちらもぜひご覧ください！
・【糸島市・西浦】宝石みたいな海の幸と幻の糸島牛 / 「レストランUMEYA」でのランチ体験が最高だった【ガジェ通糸島編集部】
・【糸島市・西浦】すき焼きも刺身も絶品！ 糸島グルメの真骨頂は「レストランUMEYA」の夜にあり【ガジェ通糸島編集部】
糸島に来た日は泊まろう！
▲思いやりにあふれた旅館「TUMUGU」。
▲海や漁港にも近く、海で遊んだ帰りや翌日の観光にもぴったりな宿です。
美味しいご飯と気持ちの良い落ち着く空間で、身も心もリフレッシュ。
ぜひ、糸島観光の際は「TUMUGU」を利用してみてください。
〒819-0202
福岡県福岡市西区西浦字1044割烹旅館梅屋「Itoshima Resort TUMUGU」
(執筆者: AYATAKA)