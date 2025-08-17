【S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム】 8月17日 商品化発表

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム」の商品化を8月17日に発表した。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーガヴ」第48話「燃えろアメイジングミ」に登場した「仮面ライダーガヴ」の新フォーム「仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム」をアクションフィギュア化したもの。

シャープな外見に真っ赤に燃えるようなカラーリングが再現されている。

