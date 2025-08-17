タレントでお笑いジャーナリスト、時事ユーチューバーとして活動する、たかまつなな（32）が17日、自身のインスタグラムを更新し、事実婚を発表した。お相手は一般の方だという。

「ご報告」として直筆メッセージを投稿。「皆様にご報告があります」と切り出し、「大好きなパートナーからプロポーズされ、結婚することになりました。幸せでいっぱいです。お互いの苗字を変えたくなく、真剣に話し合い、事実婚にすることにしました」と事実婚を報告した。

「生まれてきてからずっと使い続けてきた名前を大切にしたい。人生で一番ぐらい幸せな時のはずなのに、どちらかが我慢し、寂しい思いをするのに違和感を持ち、そのようにしました」とたかまつ。「選択的夫婦別姓の1日も早い実現を願っています。実現されたら、籍を入れるかどうかまた2人で話し合おうと思います。誰もが、自分の好きなように、それぞれの選択を尊重できる社会になりますように」と選択的夫婦別姓の実現への思いをつづった。

「パートナーは、本当に素敵な方です。人生で一番辛い時に、優しく寄り添ってくれました。本当に、心強かったです。私のダメなところも全て受け入れてくれる心の広い方です」とお相手について説明。「私はパートナーと一緒にいる時の自分も好きです。自分にあまり自信がないのですが、いつも褒めてくれ、前向きな言葉をかけてくれるので、一緒にいると安心でき、ありのままの自分でもいいんだと思えます」と記した。

「夢だった『大好きな人と政治の議論をして、イチャイチャすること』も、叶えることができました。これからも、お互い支え合い、幸せいっぱいな温かい家庭を作っていきます。パートナーは一般の方です。街頭演説デートなどを見かけても、優しく見守っていただけたら嬉しいです」とした。

「ずっと応援してくださっている皆様に、自分の幸せを宣言し、共有できることを嬉しく思います。いつも、応援ありがとうございます。今後もご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します」と締めくくった。

フェリス女学院中高、慶大、東大大学院と進み、お笑いタレント、起業家、NHK職員と華麗なる転身を遂げてきた、たかまつ。2020年7月で2年4カ月務めたNHKを退局し、時事ユーチューバーに転身した。