“ロス世代”塩貝健人が圧巻2発! 小川&佐野航大も出場のNECが2連勝…蘭エールディビジ得点ランクは日本人3人が首位タイ
[8.16 エールディビジ第2節 ヘラクレス 1-4 NEC]
オランダ・エールディビジは16日に第2節を行った。FW小川航基、MF佐野航大、FW塩貝健人が所属するNECは敵地でヘラクレスと対戦し、4-1で開幕2連勝。途中出場の塩貝が2ゴールを決める活躍を見せた。
NECは佐野と小川が開幕戦に続いて先発入り。開幕戦は体調不良でメンバー外だった塩貝は、今節ベンチスタートとなった。
開始3分に先制を許したNECだが、前半13分に相手選手がレッドカードで退場となり、数的優位に立つ。前半39分に浦和レッズでもプレーしたFWブライアン・リンセンが同点ゴールを決めた。
1-1で前半を折り返すと、後半23分にDFフィリップ・サンドラーのゴールで逆転。その直後に3枚替えを敢行し、小川に代わって塩貝が入った。
2-1で迎えた後半38分、塩貝がさっそく活躍を残す。前線に抜けたFWビトー・ファン・クローイのシュートは飛び出した相手GKに阻まれるが、塩貝がこぼれ球に反応。無人のゴールに冷静に流し込み、今季初ゴールとなるチーム3点目を挙げた。
さらに4分後の後半42分、PA左からのクロスに塩貝が合わせる。ニアサイドに詰めてワンタッチでゴールに流し込み、自身2ゴール目で4-1とダメを押した。
開幕戦では日本代表FW小川が2ゴールを決めたが、今節は20歳の“ロス五輪世代”塩貝が2ゴール。フェイエノールトのFW上田綺世も2試合連続ゴールで今季2得点を挙げており、得点ランキングでは首位タイの9人のうち日本人3人も食い込んでいる。
