

今月には、主演を務める映画『8番出口』が公開予定。これまであまりなかった役柄にも注目したい

（写真：映画『8番出口』【公式】Xより）

【書影を見る】タレント本とは趣の異なる新書を出版した二宮和也

このところ、二宮和也の姿と名前を目にすることが一段と増えた印象だ。従来の歌や演技だけではない。YouTube出演やバラエティ番組、音楽番組の司会もある。さらには今年、ありがちなタレント本とは趣の異なる新書を出版したことも話題だ。

長年所属した事務所から独立した二宮和也が発散する新たな魅力の本質をここで改めて考えてみたい。（文中敬称略）

司会業、新書出版…広がる活躍の場

二宮和也は、1999年嵐のメンバーとしてメジャーデビュー以来、約四半世紀にわたりトップアイドル、トップスターの座を維持してきた。だが一方で、2023年に旧ジャニーズ事務所を退所し、個人事務所「オフィスにの」を設立するという出来事もあった。

事務所からの独立は、当然重大な岐路になりうる。これで仕事のペースがダウンしてもおかしくない。しかしここ最近の二宮はさらに活躍の場を広げ、ステップアップした印象さえある。

たとえば、最近はMC業への進出が目覚ましい。現在放送中の『ニノさん』（日本テレビ系）と『ニノなのに』（TBSテレビ系）はともにゴールデンタイムのバラエティ番組。お笑い芸人がMCを務めることが圧倒的に多いバラエティ番組のなかで異彩を放っている。

さらに8月9日には、戦後80年を迎えてのNHKの生音楽特番『MUSIC GIFT 2025 〜あなたに贈ろう 希望の歌〜 』の司会を二階堂ふみらとともに務めた。

2017年には個人で『NHK紅白歌合戦』の白組司会を務めたこともあるので音楽番組のMC経験も十分だが、このタイミングでの大型音楽特番への起用には最近のMCとしての充実ぶりもあるだろう。

そして今年6月には『独断と偏見』（集英社新書）を刊行し、現在も新書部門では売り上げ1位を続けるなどベストセラーになっている。写真やエッセイで構成されたタレント本の類ではなく、活字のみの新書であることにまず驚かされる。

このなかには、「ジャニー喜多川に、誠心誠意をこめて謝ってもらいたい」という言葉もあり、ネットニュースなどでも取り上げられた。





二宮が事務所から独立した背景には、いうまでもなくジャニー喜多川の性加害問題に端を発した一連の騒動がある。二宮にとっても、自分が所属していた事務所がなくなったことは「やっぱり衝撃」だった。そして独立後の1年は「世間様が二宮を見定める『お試し期間』だった」と言う。

ただ、『独断と偏見』の興味深い点は、それだけではない。ライターなどを介さず、自らの言葉でさまざまな問いに答える二宮の語りはリアルで、「二宮和也」という人物を知る手引書のような本だ。

以下でも、この本で語られる仕事の流儀や人生観を参照しながら二宮の最近の仕事ぶりを探ってみたい（以下、二宮の言葉の引用はすべて『独断と偏見』からのもの）。

フラットさが生み出す独特のMCスタイル

二宮和也のMCスタイルは独特だ。自らが中心になっててきぱきとトークや企画を進行させていく印象があまりない。『ニノさん』でも、そうした役割は陣内智則などに任せ、自分はずっとゲームを楽しんでいたりする。



『ニノなのに』は毎週水曜夜に放送されている（写真：TBS『ニノなのに』ホームページより）

さらにそのパターンをそのまま番組の趣向にしたのが『ニノなのに』である。この番組では、有名俳優など毎回のゲストが「司会」を務める。「ゲストなのに司会」というわけである。

本来のMCである二宮は、ほとんど番組の進行にかかわらない。こちらでもただゲストとのトークに参加したりするだけである。

こうした姿を見ても、二宮はいつも平常心というか、フラットだ。気張らず、肩の力が抜けている。ただ、そうはいっても他人に対して無関心なわけではない。むしろ逆だ。二宮はこう語る。

「僕は（中略）誰かの機嫌とか何か起こったことに反応して展開していきたい人間だから、自分自身の機嫌や感情が動いてしまうと計算ができなくなる」

他の出演者が不機嫌そうにしていたら、気を遣ってふれないようにするのではなく、むしろ機を逃がさずイジって面白くしたい。そのためには自らの機嫌や感情は動かさないようコントロールしておきたい。だから二宮和也は常にフラットでいようとする。

このあたりは、同じMCとしてタモリを思い起こさせるところもある。タモリもまた、自らが前面に出るというよりは、横から他の出演者を絶妙の間合いでイジることで番組を盛り上げる。やはりきわめてフラットである。観察力の鋭さという点で、2人は資質として近いものがあるのだろう。

自分を“商品”と形容する

たとえば、最近の『ニノさん』では、二宮はTHE RAMPAGEの浦川翔平の一挙一動がツボらしく、VTRでリポートする浦川を見ていつも笑っている。だが他の出演者の反応はそれほどでもなく、先日の放送では「オレだけなんだよなー、笑ってんの」と言っていた。だがそのことを特に気にする風もない。

このことからもうひとつ言えるのは、二宮は万人にウケようとは思っていないということだ。自分の考える面白さを受け入れてくれる人だけを意識している。

「僕は、基本的に自分のコミュニティーのなかにいる人が喜んでくれればそれでよくて。簡単に言うと、ファンクラブに入ってくれている人、YouTubeで『よにのちゃんねる』を登録してくれている人、Xでフォローしてくれている人とか、そういうコミュニティーの人たちが楽しんでくれればいいんだよ」。

コミュニティーを楽しませるために、SNSで徹底的にエゴサーチもする。称賛の言葉を探すためではない。むしろ二宮にとってエゴサーチは、あえて「否」を探すためのもの、「修正点を見つけるためのもの」だ。本のなかでも、二宮は自分を“商品”と形容する。ここまで自分を客観視できる冷静な人も珍しいだろう。

演技や歌の仕事も順調のようだ。

今月には、主演を務める映画『8番出口』が公開予定。KOTAKE CREATEが開発したゲームを実写映画化したものである。自他ともに認めるゲームマニアである二宮和也は、ただ演じるだけでなく、主人公のキャラクター設定についていろいろとアイデアを出し、監督とディスカッションしたということだ。

また主役以外での出演も続いていて、役柄もこれまであまりないものになっている。

現在放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』では、北村匠海が演じる柳井嵩の父親・清役。すでに亡くなっている設定なので出演シーンはそれほど多くないが、嵩の人生の道標となる役柄を存在感たっぷりに演じている。

人気アニメの実写版映画『【推しの子】-The Final Act-』（2024年公開）では、カミキヒカル役を演じた。主人公の最大の敵となるキーパーソンで、冷酷さと優しさを併せ持つミステリアスなキャラクターだが、ここでもインパクトのある演技を披露している。

常に計算を働かせている役作り

俳優・二宮和也の演技には、先述のフラットさにも通じる自然体の魅力がベースにある。セリフや表情ひとつを取ってみても、その自然体から生まれる独特のリアリティがある。と同時に、演じている役柄の多様さからもわかるように、役作りの計算を常に働かせているクレバーさも感じられる。

歌のほうでは、ソロとしてカバーアルバム『〇〇と二宮と2』が2025年7月に発売されたばかり。その少し前の5月には、嵐が活動を再開するというビッグニュースもあった。

来年春に予定のコンサートツアーをもって活動終了を迎えるということではあるが、それまで嵐のメンバーとしての二宮にもまた注目が集まることになるだろう。

『独断と偏見』でも、活動再開発表前の発言として「『嵐の二宮和也』であることは念頭にある」と語っている。

この言葉からも、アイドルであるということがいまも変わらず二宮のアイデンティティの一部になっていることがうかがえる。自分のコミュニティーのなかにいる人が喜んでくれることが最優先という先述の発言も、ファンと近いアイドルならではの感覚が土台にあってのものだろう。

二宮和也の持つ二面性の魅力

『独断と偏見』のなかで個人的に興味深かったのが、コンプライアンスに対する考え方を語った部分だ。

二宮はこう語る。「何かがダメだと言われるのであれば、そのダメなものを続けることに固執するんじゃなくて、まだ生まれていない面白さを追求して育てたほうがスマートだし得だと思う」。

たとえば、タバコを吸うシーンは昔に比べて難しくなった。それならば、タバコを使わずに「アナーキーでちょっとワルくて、でもカッコよく見える動きができるのかを考える」。

こうした柔軟性は、二宮和也の時代への感度の高さを物語るものだろう。ネットへの適応が遅かった旧ジャニーズのなかでも、いち早くYouTubeで「よにのちゃんねる」（旧「ジャにのちゃんねる」）を成功させたことはその証しだ。

仕事の現場においても時代の動きに対しても、フラットで自然体だからこそ周りもよく見えている。そして新しい表現の可能性を絶えず追求する。それが二宮和也の最大の強みであると思える。

つまり、冷静でありながら常にポジティブ。この二面性が醸し出す魅力が、独立してなお活動の幅を広げ続ける大きな理由になっているのではないだろうか。

（太田 省一 ： 社会学者、文筆家）