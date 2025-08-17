女優の大竹しのぶ（68）が17日、自身のインスタグラムを更新。“孫”との再会ショットを投稿した。

現在、新橋演舞場で上演中の舞台「華岡青洲の妻」で主演を務めている大竹。「今日も無事に終わりました。来てくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝した。

「ドラマ『海のはじまり』で一緒だったラナちゃんが来てくれました」とドラマで孫を演じた子役の泉谷星奈との再会ショットを投稿。「簡単なあらすじを、あらかじめメールで送ってははいたものの、分かるかなと心配でしたが、楽しんでくれたようでした。ラナちゃんは10センチ背が伸びて、でも可愛らしさは変わらずで、思わず駆け寄って抱き合った」とつづった。

「初めて挑戦するミュージカルのお稽古中なのに来てくれたラナちゃん。『お稽古どう？』と私が聞いたら『楽しい！』と返ってきた。もう大丈夫です。不安だったら、お稽古場にでも付いていきたい気持ちでした」と“孫”を思いやった。

「ゆっくり遊べる時を夢見て、お互いに励まし合って頑張ります。子供のエネルギーは美しく、強く、涙が出そうになります。ありがとう、ラナちゃん」と大竹。「さあ、明日はいよいよ大千穐楽です。途中で休演しなければならなくなってしまった久里子さんの分まで、頑張ります」と記した。

この投稿に、ファンからは「10センチも背が伸びたんですね」「大好きな二人のショットが見れて嬉しすぎます」「ラナちゃんすっかりお姉さん」「お二人のオフショット わちゃわちゃが大好きでした」「お2人の満面の笑顔のショットになんだか涙が出そうです」などのコメントが寄せられている。