『クレヨンしんちゃん』のユーモアたっぷりなスマホグッズがかわいすぎ！CASETiFYとの初コラボに注目だよ
スマホケースやテックアクセサリーなどを展開しているグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」が、大人気キャラクター『クレヨンしんちゃん』と初コラボ。
物語の世界観を落とし込んだ、遊び心あふれるアイテムがお目見えします。
8月20日（水）より、国内店舗や公式オンラインストアにて販売開始。
また、CASETiFY Clubのゴールド・シルバー会員は、8月18日（月）13時〜の先行販売を利用できるので、ぜひチェックしてみて。
クレヨンしんちゃんとCASETiFYのユニークなコラボ
今回のコラボでは、しんちゃんのお気に入りを集めた、遊び心あふれるデザインのアイテムがラインナップ。
鮮やかなグリーンやピンクカラーをベースに、愛犬のシロや、チョコビ、ぶりぶりざえもんなどのモチーフが登場します。
ポップでカラフルな色使いが際立つグッズは、持っているだけでテンションが上がりそうですよね。
注目アイテムをご紹介！
たくさんのラインナップの中から、今回は注目アイテムをご紹介。
まずは、自分好みにカスタマイズできる「ステッカー&ネーム カスタムケース」です。
アニメに登場するキャラクターたちをモチーフにした全20種以上のデザインから、お気に入りを選んでカスタムできる仕様。
さらに、“しんちゃんフォント”で名前などを加えることもできるそうですよ。
しんちゃんの大好物「チョコビ」が3Dイヤホンケースになった「チョコビ コレクティブル イヤホンケース」（税込8250円）は、かわいくて実用的。
「クレヨンしんちゃん コレクティブル グリップスタンド」（税込1万560円）は、しんちゃんの得意技「ケツだけ星人」をモチーフにした、ユーモアたっぷりなアイテムです。ぷにぷにのシリコングリップは、スマホスタンドとしても◎
カラフルなビーズが連なる「クレヨンしんちゃん スマホストラップ」（税込9790円）で、スマホにアクセントをプラスしてみて。
渋谷店は特別仕様&限定アイテムも販売されるよ
日本・韓国・中国のCASETiFY STUDiOを、「クレヨンしんちゃん」コレクションがジャック！
日本国内では、8月20日（水）〜9月17日（水）の期間限定で、CASETiFY STUDiO 渋谷パルコ店が「クレヨンしんちゃん」一色になるそうです。
期間中は本コレクションの全商品に加え、ここでしか買えない数量限定スペシャルアイテムの販売や、購入特典アイテムが登場。
また、フォトスポットも設置予定なので、ぜひお店に足を運んでみてはいかがでしょう。
かわいすぎてどれも欲しくなる…
今回紹介したアイテムのほか、Watchバンド・ワイヤレス充電器・カードホルダースタンドなど、幅広いデバイスに対応したテックアクセサリーも豊富に揃ったコラボコレクション。
どれにしようか迷ってしまいそうですよね。
クレヨンしんちゃんが好きな方へのプレゼントにもおすすめなので、気になるアイテムは見逃さないでください。
「クレヨンしんちゃん×CASETiFY」コレクション概要
発売日：
CASETiFY Club ゴールド・シルバー会員対象 先行発売：8月18日（月）日本時間13時
ウェイトリスト登録者対象 先行発売：8月20日（水）日本時間11時
CASETiFY オンラインストア 一般発売：8月20日（水）日本時間17時
実店舗 一般発売：8月20日（水）各店舗オープン時間
販売場所：CASETiFYオンラインストア、CASETiFYアプリ「CASETiFY Colab」、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店
「クレヨンしんちゃん×CASETiFY」コレクションサイト
https://www.casetify.com/
参照元：Casetagram Limited プレスリリース
