ぬいぐるみを連れてお出かけし、おしゃれなカフェで一緒に過ごし、撮った写真はSNSにアップする…Ｚ世代を中心に「ぬい活」が広がっている。

【映像】「失恋して元カノと同じぬいぐるみ買った」「仕事終わったら話しかける」ぬい活歴4〜5年の男性（顔出しあり）

しかし、一方で、ぬい活によるマナー違反が問題視され、「レストランで料理のお皿にのせてる人いた」「電車の座席をぬいぐるみに使うのはどうなの？」との声もあがっている。こうしたことから、撮影を禁止する店舗も…。公共の場で楽しむ“自由”と“マナー”の境界線はどこに引くのか。『ABEMA Prime』では、ぬいぐるみを家族として愛する当事者と共に考えた。

◼︎「きっかけは4、5年前の大きな失恋…」ぬい活する男性

ぬい活歴4〜5年の螺武羅人形（ラブラドール）さん。きっかけについては、「4、5年前に大きな失恋をした。そのときに自分を変えるきっかけにならないかと思って、パワースポット巡りをして、その当時に失恋をした彼女が持ってたぬいぐるみを買った」と振り返る。

主なぬい活は、「旅行先などに連れていき、写真を撮影し、SNSにアップする」といい、今ではぬいぐるみのファンがいるほどだという。他には「仕事終わってきたときに話しかけたり、基本的には“ぬい撮り”という、風景と一緒に写真を撮っている」。

螺武羅人形さんは、ぬいぐるみを家族同然としており、「最初は自分の分身として、パワースポットで写真を撮っていたが、しばらくして、家族、子どもとして見るようになってきた」という。

マナー違反については、「『どうやったらバズるか？』が先行すると思うが、そこはぬいぐるみを通して、コンテンツ自体が傷ついてしまうのを、しっかり意識しないといけない」と語る。

◼︎ぬい活とは？

そもそも、ぬい活とは、「ぬいぐるみ活動」の略で、ぬいぐるみを推し活やファッションの一環で楽しむこと。Z世代（女性）86.1%が経験し「バッグにつける」「日常的に持ち歩いたりお出かけ」「モノや景色と一緒に写真撮影」をすること。（『SHIBUYA 109 lab.』より）

ぬい活が広がった背景について、ぬいぐるみ研究者の金子花菜氏は「全世界中がステイホームになったことをきっかけに、その寂しさを紛らわすため、猫や犬を飼える人は飼う状況だったが、事情があって、動物に手を出せない方たちが、改めて家にいるぬいぐるみを見つめ直した。それをきっかけに、大人がぬいぐるみを可愛がることが広がった」と考えている。

◼︎大手広告代理店を退社→“ぬいぐるみ保育園”を立ち上げた金子氏

そんな中、金子氏は大手広告代理店を退社し、ぬいぐるみ保育園を立ち上げたという。「コロナをきっかけに将来の自分を見つめ直した。大学院に進学し、そこで出したアイデアが、ぬいぐるみを使ったサービスだった。それを起業家さん、投資家さん、教授たちから『ビジネスにした方がいい』と勧められ、どうしたら、ぬいぐるみ好きな大人の皆様に喜んでもらえるかを考え直したところ、ぬいぐるみの保育園だった」。

そこでの流れは、「子どもの保育園と一緒で、まず入園式。集まるぬいぐるみが違うので、毎回新しい1日がスタートする。なので、入園式をして、身体測定をする。このときに一生懸命写真を撮り、持ち主の方、保護者の皆様に、『今日はこんな風に楽しんでました』というストーリーを、連絡帳やLINEでシェアする」。

また、「人間の子どもと同じ体験をぬいぐるみにさせてあげたい」という声がリアルにあるといい、社会科見学ツアーや歯科健診も行われる。「ぬいぐるみは自分の足で歩けないので、日本交通さんにご協力いただいてる」。ぬいぐるみ保育園は、2022年から開始（不定期開催）され、1日の保育料は8800円。これまでに200体以上が参加している。

一連の話を受け、ギャルタレントのあおちゃんぺは、「ぬいぐるみは心を満たす効果があると思っている。海外だと、ペットロスの方に、自分のペットの写真を業者さんに送ると、そっくりなぬいぐるみが送られてきたりする。それで心の穴を埋める人もいるから、事実としてあるのではないか」との見方を示した。

