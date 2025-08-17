¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¡¡¥¬¥¶½»Ì±¤Î¶¯À©°Ü½»½àÈ÷¡¡Âçµ¬ÌÏºîÀïÁ°¤Ë
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ë¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢ËÌÉô¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»öºîÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¥¬¥¶½»Ì±¤òÆîÉô¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï16Æü¡¢¥¬¥¶¤Î½»Ì±¤ò¡ÖÀïÆ®ÃÏ°è¤«¤éÆîÉô¤Ë°Ü½»¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥È¤ä¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ïº£¸å¡¢ËÌÉô¥¬¥¶»Ô¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»öºîÀï¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÀ©°µ¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤·10·î¤ÎÀïÆ®³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥¬¥¶½»Ì±¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â¶¯À©Åª¤Ê°Ü½»¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¶ÊÝ·òÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀïÆ®³«»Ï°Ê¹ß¤Î¥¬¥¶¤Ç¤Î»à¼Ô¤Ï6Ëü1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿©ÎÁÉÔÂ¤Ë¤è¤ë±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ê¤É¤Ç²î»à¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¿ÍÆ»¾õ¶·¤¬¶Ë¤á¤Æ°²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌÉô¤Ç¤Î·³»öºîÀï¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢µ¾À·¼Ô¤Î¹¹¤Ê¤ëÁý²Ã¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
