【moon PB-4 shimizu model】（愛知県 アジカンマニア 33歳）

1875では、愛機のレスポールを取り上げていただきありがとうございました。普段は主にエレキギターを弾いていますが、今回はベースを紹介させていただきます。

今年の2月、ふと時間潰しに立ち寄った大須のコメ兵。初来店でしたが、楽器ゾーンは想像よりも規模が大きく、ついつい色んな所に目移りしてしまう楽しい場所でした。

この時点ではベース未経験。興味が湧いてきていたので、ちょっくらそっちも覗いてみるか、とベースコーナーを探ったところ、ピカ◯ュウのようなド派手なカラーリングに目を奪われました。「脇役に徹する気はねえよ」と言わんばかりのポップなルックスに一瞬、心惹かれましたが、友人を付き合わせていたこともあり、その日はそのまま帰ることに。

しかし帰宅してもなお、あの鮮烈なビジュアルが脳から離れません。子供の頃に遊んだおもちゃのような、ワクワク感を掻き立てられます。

調べてみるとナニワエキスプレスの清水興氏のシグネチャーモデルで、何気に氏と自分の誕生日が同じであることもわかりました。武骨なプレベスタイルという点も好みですし、何より、レモンイエローは僕が一番好きな色です。

これはもう、アレだな。買え、ということかな、と。たまたま翌週末も大須に用事があったため、その時までに購買欲が消えてなければ購入しようと考え、そして翌週、無事にゲット。

初めて触れたベースであるため他のベースとの比較はできませんが、リンディ・フレーリン製のPUによるサウンドは滑らかで艶があり、僕の覚束ない指弾きにも花を添えてくれます。プレベの強みをいかしてピックでゴリゴリ弾くのも気持ちいい。

また、本機のおかげで、ナニワエキスプレスという素晴らしいバンド、清水興氏という名ベーシストを知ることもできました。自分の中の未開の分野を開拓できた気がして、買って良かったなと感じます。

いまでも、ギターの練習の合間に爪弾いています。上達速度は緩やかですが、その分長く楽しめそうです。

◆ ◆ ◆

誕生日が一緒だなんて、そりゃ運命を感じますよね。「買え」と言われたのだと思いますが、これ、誰の声なんでしょうね。神様？それとももうひとりの自分？買いたい気持ちを正当化するための一人芝居なのか？ それにしても目の覚めるような真っ黄ッ黄の魅力、分かります。私の場合はストラトでした。それまでおもちゃのようなチープなカラーリングには興味なかったはずなのに、不意打ちで出会ったときは、ん？カワイイというか、なんかカッコいい、と二度見三度見。1980年代のジェフ・ベック来日ツアーで使用していたモデルでしたけど。もちろん買いましたよ。買えと言われた気がしたので（笑）。（BARKS 烏丸哲也）

