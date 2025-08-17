¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡È²Ç¸È¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ®½Å¡×¡Ö¤´¼«Âð¤âÎ©ÇÉ¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ð¤«¤ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ®½Å¡Ä¡×¡È²Ç¸È¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò
¡¡¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö¤Î¤Ö¤ÈÅÐÈþ»Ò¤¬£²¿Í¤¤ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·àÃæ¤ÇµÁÍý¤Î²ÈÂ²¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÖÌò¡¦º£ÅÄÈþºù¡¢ÅÐÈþ»ÒÌò¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡ª¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤Èº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¶Æ°¡¡±éµ»ÎÏ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÆó¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÅö¤ËÈþ¿Í¤Ð¤«¤ê¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í£÷¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡ÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¤Î¤´¼«Âð¤âÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¤Í¡£¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¤âåºÎï¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë½÷Æ±»Î¤Î¤ªÃã²ñ¡¢ËÜ²»¤ÇÏÃ¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
