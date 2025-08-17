◇インターリーグ ヤンキース―カージナルス（2025年8月16日 セントルイス）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が16日（日本時間17日）、敵地でのカージナルス戦に「3番・DH」で先発出場。3回に今季39号を放ち、2年連続40本塁打に王手をかけた。

ジャッジは初回に先制の適時二塁打を放つと、2―5の3回には今季ナ・リーグ4位タイの11勝を挙げている右腕グレイの速球を捉え、右中間席へ反撃の一発をたたき込んだ。打球は28度の低い角度で飛び出したが、101.4マイル（約163.2キロ）の打球速度で右中間フェンスを越え、399フィート（約121.6メートル）地点まで飛んだ。

ジャッジの一発は12日のツインズ戦以来3試合ぶり。8月はこれで2本塁打目となった。右中間に陣取っていたヤンキースファンも大喜びの一発となった。

ジャッジは昨季58本塁打を放ち、自身3度目の本塁打王を獲得。今季はここまで46本塁打のマリナーズ・ローリーに独走を許して2位につけるが、終盤にどこまでローリーを追っていくかにも注目が集まる。