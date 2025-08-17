北海道江差町南浜町の町道で、2025年8月17日深夜、クマ1頭が目撃され、午前6時前に付近の家庭菜園が荒らされているのが発見されました。



17日午前0時10分ごろ、「車の中からクマを見ました」と110番通報がありました。



警察によりますと、現場は江差町立南が丘小学校付近の町道で、地元の人が北から南方向へ車で走っていたところ、100メートルほど先にいるクマを目撃したということです。





目撃されたクマは1頭で、体長1メートルほどだったということです。住宅街での目撃だったため、警察がパトロールを続けていましたが、午前5時50分ごろ「自宅の畑をやられた。クマの姿は見ていない」と住民から110番通報がありました。駆けつけた警察官が被害を確認していたところ、通報した住民の自宅に隣接する2つの畑でもクマに荒らされていたことが分かりました。合わせて、スイカ約9個、トウモロコシ約34本、メロン2個が被害にあったということです。警察は、深夜に目撃された個体が畑を荒らしたとみて調べを進めています。江差町ではクマによる食害が相次いでいて、南浜町から車で10分ほど離れた柳崎町では8月だけで10件以上の目撃・食害の情報が寄せられていま