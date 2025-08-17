西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

2025年8月17日（日）の運勢はこちら！

牡羊座

マッサージやセルフケアが美容力を向上させます。自分への投資が内面の輝きも増してくれることになりそう。

牡牛座

お気に入りのハンドクリームで指先ケアをすると女性らしさがアップ。丁寧なケアが品格を高めてくれます。

双子座

友人とのカラオケで表現力を解放して。歌うことで日頃のストレスが発散されて心が軽やかになってくれます。

蟹座

手作りスイーツのプレゼントが人間関係を良好にします。愛情のこもった贈り物が絆を深めてくれそうです。

獅子座

新しいヘアトリートメントを試すと髪質が改善しそう。美髪への投資が自信アップにつながってくれるでしょう。

乙女座

パソコンのデスクトップ整理が仕事運を向上させる暗示。視覚的なスッキリ感が作業効率を高めてくれそうです。

天秤座

アート作品を部屋に飾ると感受性が刺激されます。美しいものとの暮らしがこころを豊かにしてくれるはず。

蠍座

深夜の読書タイムが知識運を深める日。静かな時間での学びが新しい発見をもたらしてくれるかもしれません。

射手座

ダンスや体を動かす趣味が活力を高める暗示。リズムに合わせた動きが生命エネルギーを活性化してくれそう。

山羊座

投資や資産運用の勉強が未来を安定させる予感。知識の蓄積が経済的な安心感をもたらしてくれるでしょう。

水瓶座

新しいアプリやツールの活用が効率運を向上させます。デジタル技術が日常生活を便利にしてくれるでしょう。

魚座

アロマディフューザーで香りを楽しんでみてください。好きな香りが心の疲れを芯から癒してくれるでしょう。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな