北海道から九州まで広く生息する標準和名でいうところのメバル。この海の幸は地域によって実に多彩な呼び名を持っている。漢字で「目張」「眼張」と書くように、その名は特徴的な大きな目に由来すると考えられる。全国各地に分布するメバルの方言名からは、日本の豊かな言語文化が垣間見える。

メバルは北海道南部から九州に至る広範囲に分布する魚だ。海岸近くの藻が多い岩場に群れをなして生息し、その仲間は日本近海に30種類ほどが確認されている。脂肪の少ない淡泊な白身魚であり、煮付けを筆頭に塩焼き、唐揚げ、刺身など様々な調理法で楽しまれる美味な魚である。

春から初夏にかけてが旬の魚ということから、かつては3〜5月に産卵のために北海道西岸に近づくニシンを指していた「春告魚（はるつげうお）」という名称が、ニシンの漁獲量減少に伴い、近年はメバルの呼び名として使われることも増えているという。

地方ごとに異なる呼び名、北から南へメバルの方言紀行

メバルの方言名は地域によって実に多様だ。北海道から青森ではサガ、ガヤ、ソイといった呼び名が聞かれる。ソイはメバル類の一種であるキツネメバルの方言名とされる。

太平洋側に目を向けると、岩手では北海道・青森と同じサガ、宮城ではメヌケという呼び名が分布。福島から茨城、そして関東から中部地方にかけては標準和名と同じメバルが広く分布している。

静岡の浜名湖あたりから愛知、三重にかけてはワガという呼び名が分布。また和歌山や徳島あたりではメバルから変化したと思われるメマル、和歌山から四国沿岸部にかけてはガシラという呼び名の分布も見られる。

北陸の「ハチメ」、独特の方言が示す地域の特色

日本海側では地域ごとに特色ある呼び名が分布している。山形から新潟ではテンコが多く聞かれ、新潟の一部から富山、石川、福井の嶺北にかけてはハチメという呼び名が代表的だ。

ハチメは漢字で「八目」と書くが、これは当て字であり、その由来は目が鉢（丸い容器）のようにパッチリと大きいことからと考えられている。石川県では方言でヤナギバチメと呼ばれる種類（標準和名のウスメバル）が最もよく知られている種類。さらに石川県内でも、能登の宇出津や七尾ではエタグリ、ヘタグリといった呼び名も使われている。

福井県では地域によってさらに多様な呼び名が存在する。嶺北の越廼や嶺南の敦賀、さらに京都の丹後地方には、ハチメのハチとメを逆にしたようなメバチの呼び名が分布している。また嶺南地方でも敦賀や高浜でナメラ、小浜でアカモなどの呼び名も確認されている。

多彩な方言が物語る日本の言語文化の豊かさ

メバルとカサゴは見た目が似ているため、同じ名前で呼んでいる地域がある。例えば、北陸三県でメバルの代表的呼び名だったハチメは、同じ北陸でカサゴの呼び名としても使われている。同様に、メバルの呼び名として和歌山から四国沿岸部に分布するガシラも、同じ地域でカサゴの呼び名としても使われている。

このように種類の違う魚を同じ呼び名で呼んでいることは、その地域の人々が両者を同じ魚だと認識していた可能性を示している。

これに似た現象は他の方言でも見られることがある。例えば、白山ろくの白峰方言では、昼に出て血を吸う蚋（ぶよ・ぶゆ）をカーメ、夜に出て血を吸う蚊をヨガメと呼んでいた。これは白峰の人たちが蚋と蚊を、血を吸う同じ蚊の仲間と考え、出現する時間帯で区別していたことを教えてくれる。

メバルの呼び名の全国的な地域差を概観すると、実に多彩な呼び名が存在することがわかる。そして興味深いことに、こうした方言の研究は、単なる言葉の地域差にとどまらず、人々の生活や自然との関わり方、自由な名付けの発想、魚の種類の認識の仕方にまで光を当てることにもだろう。標準和名のメバルや北陸のハチメなどを除くと、多くの方言名はその由来が不明というのもこの魚の特徴だ。

これらの多様な方言名は、各地域の人々が魚とどのように関わり、どのような特徴に注目してきたかを示す貴重な言語文化の証である。日本海から太平洋まで、北海道から九州沖縄まで、同じ魚を指す呼び名が驚くほど多様に存在した事実は、日本の言語文化の豊かさを物語るものでもある。

加藤和夫

福井県生まれ。言語学者。金沢大学名誉教授。北陸の方言について長年研究。ＭＲＯラジオ あさダッシュ！内コーナー「ねたのたね」で、方言や日本語に関する様々な話題を発信している。

※ＭＲＯラジオ「あさダッシュ！」コーナー「ねたのたね」より再構成