春のセンバツで19年ぶり4回目の優勝を果たした横浜（神奈川）は、17日に津田学園（三重）との3回戦に臨む。昨秋の神宮大会と合わせて3冠を目指す村田浩明監督（39）に、名門校を率いて勝ち続ける重圧、2022年5月に週刊誌に報じられたパワハラ騒動などについて話を聞いた。

【監督直撃！】開星（島根）野々村直通監督「グラウンドで倒れたら本望？そういうのはない。子供にも失礼ですから」

──3冠を目指し、勝って当たり前というムードもある中、重圧は感じませんか？

「プレッシャーを感じないようにするのではなく、逆に自分も選手もプレッシャーをかけ、向き合って、それを越えていくことを目指しています。僕が『夏に勝ってこそ本物』と発言したことでさらにプレッシャーがかかるわけですが、そこをなんとか乗り越えていく意識が結果につながっているのかなと」

──県大会の準々決勝・平塚学園戦は最大4点差を追いかける苦しい展開で、九回2死から逆転サヨナラ勝ち。

「夏は負けたら反省できない大会。プラスに考えながら戦っていました。あの状況から逆転できたのは、よほど強いチームなのかなと思います。今までは僕自身が勝とう勝とうと気負ってしまい、負け続けてきましたが、選手には『本当の負けないチームになったな』と声をかけました」

■不気味な笑顔

──敗戦が頭をよぎりませんでしたか？

「あの日は、感覚的には映画というか、ボクシングでよくあると思うんですけど……」

──ボクシングですか？

「大橋ボクシングジムの大橋秀行会長が横浜高のOBという縁もあって、所属する井上尚弥さんにもお世話になっているんですが、たとえばボクシングでダウンしたとしても、笑っているような光景ってありますよね。殴られても、もっと打ってこいよというような、不気味な感覚です。負けも覚悟しないといけない展開だったんですけど、選手たちも不気味な笑顔というか、最後まで笑っていて。勝ったから良いというわけではないんですけど、僕も試合中にそんな感覚になって全然負ける気がしなかった。本当に不思議というか、高校生って凄いなと。やっぱり、これまでやってきたこと、培ってきたことが出るんだなと。あの試合に勝ったことで準決勝、決勝も劣勢からの逆転につながったと思います」

──今年のチームは公式戦で27連勝を記録したが、春の関東大会でストップ。その影響はありませんでしたか？

「横浜高校は（松坂大輔擁する1998年の）44連勝というありえない記録を持っている。そこを目指すことは難しいですし、何より甲子園の舞台に立つことが最重要。こだわりはなかったです」

──22年5月には週刊誌で部員へのパワハラ騒動が報じられた。

「事実と事実じゃないことが報じられまして……。選手から『監督、気にしないで行きましょう。僕たちが助けますから』という感じで言ってくれました。ゴタゴタしていたら、その年の夏に甲子園には行けてないと思いますし、僕も多分、ここで監督をやってない状況になっている。本当に選手たちに恵まれ、就任から5年間、横浜高校をつくってきてくれた子たちには感謝しかありません」

──夏の甲子園は3年ぶり。過去2年、慶応、東海大相模に敗れて準優勝だった。伝統校である横浜にはプロ、アマ含めて多くのOBがいます。外野の声や雑音なども耳に入ってきたのでは？

「もちろん、耳にしたり、文字で目にしたこともありました。いろんなことがあったんですけれど、その分、支えてくれる人もたくさんいました。そういう人たちがいるから今の自分があります」

──2年生エースの織田翔希は、大学時代の先輩が存在を教えてくれたと。

「2年前の夏の県大会で慶応に負けて、我を忘れていた時に、福岡で中体連に関わっている日体大の先輩から『結構面白い投手がいるから、気分転換に見に来い』と言われまして。慶応に負けていなかったら、織田とは出会えていない。今思うと、運命というか、そういうレールが敷かれていたのかなと思います」