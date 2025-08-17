【甲子園スターを直撃！】

【もっと読む】長崎を熱狂させた海星・酒井圭一さんが当時を語る…プロ引退後はスカウトとして大谷翔平を担当

山口重幸（岩倉・東京・投手兼4番）

＝1984年春優勝

◇ ◇ ◇

1984年4月4日。甲子園に新たなヒーローが誕生した。甲子園初出場にして初優勝を飾った岩倉（東京）のエース兼4番、山口重幸である。

2年生のKK（桑田真澄、清原和博）を擁し、甲子園20連勝だったPL学園（大阪）相手に1-0の完封勝ち。先発した山口はその最強軍団をわずか1安打に抑え、マウンドで歓喜に沸いた。山口氏が言う。

■夢が正夢に

「PLは桑田と清原がいて強いのは間違いないんですけど、前年秋の神宮大会で優勝しましたし、それなりにチカラはあった。決勝は『東京対大阪』というので盛り上がって、恥ずかしくない試合をしたいと。僕は楽天的な性格だから、決勝の前日は特に緊張しなかった。夜は1-0で勝つ夢を見たくらい。むしろ、優勝しちゃうんじゃないの？ って感じで（笑）。決勝戦の試合前練習では、打撃投手をやってくれていた後輩の岩崎相手にバックスクリーンに放り込みましたからね。『デゴイチ打線』と言われて、迫力はあったんですよ」

岩倉は決勝までの4試合で、いわゆる強い相手をなぎ倒していた。初戦の近大福山（広島）は、85年ドラフトで西武に5位指名された岡田展和がエース。2回戦ではその年の夏にベスト4入りした金足農（秋田）、準々決勝は夏に全国制覇したあの石田文樹擁する取手二（茨城）を退けた。

「取手二に4-3で勝った時は自信になりました。最終回にサヨナラのピンチで三振に仕留めて完投勝ちしましたからね。それで準決勝が旋風を巻き起こした大船渡。チームとしても、PLとやるまでは負けない感じはありました」

そして迎えた決勝戦。前夜見た夢は正夢になった。物議を醸したのが、PL学園の4番・清原のバントだった。

奇策は弱者の戦法

0-0の七回、山口は先頭の3番・鈴木にストレートの四球を与えた。すると、PL学園の中村順司監督は続く清原に犠打を指示。1死二塁と好機を広げたが……。

「今は2番最強説とかありますけど、当時は4番が打線の絶対的な核でしたからね。僕がのちにヤクルトでお世話になった野村克也監督は、『奇策は弱者の戦法』『中軸にバントさせるチームは弱い』と言っていましたが、正直、清原が打たずにバントしてくれて助かりました。自分も4番を打っていましたけど、バントを指示されようものなら、ふてくされて監督とケンカしてますよ（笑）。実は昨年、PLの中村監督とお会いして。『清原には打たれた方が嫌だったですよ』と話をしたんですけどね」

実際、清原の犠打は得点には結びつかず、岩倉が八回に虎の子の1点を挙げ、そのまま逃げ切った。山口氏はマウンドでもみくちゃになりながらも、優勝したことがなかなか信じられなかったという。

東京駅の特別通路

最強軍団を倒しての全国制覇。東京を中心に「岩倉フィーバー」が巻き起こった。最大のヒーローだった山口氏を取り巻く環境も、優勝を機に大きく変わった。

「決勝の翌日、大阪城に観光に行った時も大変だったんですけど、新幹線で東京駅に着いてからがもう凄くて。駅に6万人が集まったらしくて、ホームから改札を出られない。急きょ、ホーム下にある特別通路を通って外に出て、バスに乗り込みましたからね」

岩倉周辺も黒山の人だかり。予定されていた優勝パレードも中止になった。ナインは学校に何とか入ったものの、今度は外に出ることができない。

「ヘリコプターからパラシュートでラーメンやパンを落としてもらって、空腹をしのいで（笑）。その後、こっそり当時の自宅に帰ったのですが、最寄り駅も祭りかというくらい盛り上がっていて、自宅の裏口に回って。こんなに1日で環境が変わるのか、っていう……」

そんな山口氏は高校1年のころ、2学年上の甲子園のスーパースターに羨望のまなざしを向けていた。早実の荒木大輔だ。

「岩倉のグラウンドにはJR中央線の武蔵境駅からバスに乗って向かう。荒木さんは早実に通う際に中央線を使っていたようで、たまたま同級生と一緒に武蔵境に向かう車内で遭遇したことがあったんです。周りは他の生徒が取り囲んでいて。『おい、荒木だよ』なんて言って（笑）。その後、ヤクルトで一緒によく飲む仲になりましたけど、当時はホント、カッコよかったです」

荒木氏でさえ果たせなかった甲子園での優勝は、山口氏の進路にも影響した。当初、東京六大学への進学を予定していたが、阪神の安藤統男監督に見そめられ、84年ドラフト6位で指名された。その安藤監督は同年限りで退任したものの、「中学の大田リトル時代から高校で甲子園に行きたい、プロ野球選手になりたいと思っていましたからね。大学の選択肢もありましたけど、最後はプロへの思いが勝りました」。

ゴルフのレッスンプロと二足のわらじ

阪神入団直後に内野手に。95年に野村克也監督が率いるヤクルトへ移籍し、引退後は打撃投手、スコアラーとして情報分析を担った。2023年にヤクルトを退団するまで、38年間プロの世界に身を置いた山口氏はゴルフの腕前を生かし、レッスンプロとして再出発するタイミングで、母校からコーチの打診を受け、快諾した。

「選手には、投げるにしても、打つにしても、プレーに根拠を持ってやりなさい、という話はしています。野村監督が常に言っていたことでもありますから。練習、ミーティングの段階からしっかりと相手のことを想定して準備をする。母校が甲子園で勝つために、プロでの経験を少しでも還元できればと思っています」

ゴルフのレッスンプロとしての仕事と二足のわらじを履く中、野球部では金曜から日曜に指導。週末は寮に寝泊まりし、硬軟織り交ぜながら積極的にコミュニケーションを図っている。

1997年夏以来の聖地へ──。岩倉が着々と力を蓄えているのは確かだ。

▽山口重幸（やまぐち・しげゆき） 1966年6月24日、東京都生まれ。岩倉3年時の84年春の甲子園でエース兼4番として優勝。同年ドラフト6位で阪神入り。内野手に転向し10年間在籍。95年にヤクルト移籍。引退後は打撃投手、スコアラーなどを務め2023年退団。24年4月から岩倉野球部コーチ。右投げ右打ち。