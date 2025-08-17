ハロー！プロジェクトの所属グループとハロプロ研修生が総出演するコンサート「ハロ！コン ２０２５」が１６日、千葉・船橋市内で開催され、ハロプロ研修生・長野桃羽（１５）がアンジュルムに、同研修生の西村乙輝（１４）がつばきファクトリー入りするとそれぞれ、発表された。

長野は会場入り後、アンジュルムのリーダー・伊勢鈴蘭とともに右手を胸にかざすアンジュルムポーズを披露し「とってもうれしい気持ちとワクワクの気持ちでいっぱいです。皆さんに元気とか、笑顔をお届けできるアイドルになれるように精いっぱい頑張ります」と決意を述べた。伊勢は約２年３カ月ぶりとなる新メンバーの加入を受けて「リーダーとして迎え入れるのは初めてなので、自分自身も新しい気持ち。新しいメンバーに影響を受けながら大きくなるグループなので、とても楽しみ」と喜んだ。

続いて、ステージへ呼び込まれた西村は、感動したのか、声を震わせながら「ドキドキとトキメキであふれています。キラキラした西村乙輝を皆さんにお見せできるように頑張ります」と意気込んだ。

公演では「ハロー！プロジェクト新メンバーオーディション２０２５」の開催を発表、合格者はいずれかのグループに入る。応募期間は１０月１日まで。