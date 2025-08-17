『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』オリジナルグッズ グロッタ様のピンヒール壁ドンポスタータオルなど
令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）の全国5都市（石川・大阪・福岡・愛知・東京）をめぐる『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』のイベントオリジナルグッズが解禁となった。
【写真】『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』第1部に出演するストマック社の面々
イベントパンフレットやペンライトはもちろん、4サイズ展開の「みんなと巡る！ガヴFS応援Tシャツ！」や、仮面ライダーガヴ マスターモード、仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム、仮面ライダーヴラム アラモードモードがあしらわれた「ガヴFS・これからもみんなと一緒マフラータオル」など、イベント会場で楽しめるグッズが充実している。
ほかにも、「はぴぱれ！みんなの社員証アクリルカード“ウマショー”」としてショウマが楽しそうな表情の証明写真で写っている社員証型アクリルカード。ショウマ、絆斗、幸果、ラキアがくるくる回ってガヴダンスをしているような「レッツガヴガヴダンス！ガヴガヴ両面アクリルキーホルダー！」。さらに、ラキアと仮面ライダーヴラムが表・裏にあしらわれた「ラキアンミニクッション〜だるい、つかれた、寝る〜」や、絆斗の気持ちがわかるかもしれない「グロッタ様のピンヒール壁ドンポスタータオル〜ただのタオルと思ったなら甘すぎね〜」と題したグロッタのポスタータオルなど、アイテム名にもキャラクターの魅力がたっぷり詰まった数々のグッズが発売される。
また、会場での販売に先駆け、東映ONLINE STOREでの通販もスタート。通販限定アイテムもある。
さらに、オリジナルストーリーの第1部のヒーローショーにストマック社のキャラクターたちが声で出演することも発表された。
