「広島５−３ヤクルト」（１６日、マツダスタジアム）

広島がモンテロ、ファビアンの初アベックアーチで８連敗中の森下に２カ月ぶりの勝利をもたらした。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は不安定だった序盤を乗り越え６勝目を手にした森下を評価。一方でモンテロの一発が飛び出した瞬間、ベンチで大喜びしたシーンに「こういう喜ぶ姿をマウンドでも見せてほしい」との“珍注文”も忘れなかった。

森下がベンチの中で大喜びしていたね。モンテロがホームランを打った時はバンザイしてたんじゃないか。彼があそこまで体で喜びを表現するのは珍しい。

（２対２の同点で迎えた六回裏、広島はモンテロがヤクルト・吉村から左中間へ勝ち越しの本塁打。さらに一死一塁から代打ファビアンが左翼へ２ランアーチをかけ、一気に引き離した）

８連敗中はチームとして３点目が取れなかったから“やっと”という思いが強かったのだろう。その気持ちは手に取るように分かる。

（６月１３日の日本ハム戦で５勝目を挙げて以来、森下が登板する試合は特に貧打が続き、チームの得点は０、２、０、１、１、１、０、０と援護に乏しく苦戦していた）

ただ、肝心の投球で気になったのは、立ち上がりから三回まで直球がシュート回転し、時おり甘くなって危ないボールになっていたことだ。左打者への内角球と右打者への外角球。

調子が悪くなると体が開いて右手が遅れて出てくる。上体だけで投げるから“手投げ”になってボールがシュート回転してしまう。

二回、村上に打たれた直球は内角を狙ったものが、少し中に入って中前打された。失点した三回にもあった。この回は４安打されて１四球。バックのエラーもあったから、よく２失点でしのいだと言えるけどね。

四回からはシュート回転が消えて直球が１５０キロを超えるようになり立ち直りを見せたが、課題が残っているとしたらこのあたりかな。

話は戻るが、森下はこの試合みたいに、もっと自分の感情を表に出せばいいんじゃないか。マウンドで三振を取ったらガッツポーズするとか。そうすることでチームにも活気が出るし、乗っていけるはず。

控えめな性格なのは分かるけど、淡々と投げているばかりだと逆に守っている野手が気を使うもの。エラーをしたら気まずくなるし、ただでさえ打てない責任を感じているだろうからね。

だからこの試合のような喜ぶ姿を今度はマウンドで見せてほしい。ようやく勝てたし、いい立ち直り方をしたこともあって次回登板が楽しみ。僕はマウンドでの“パフォーマンス”にも期待したいね。