仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』ヒーローショーにストマック家が集結 デンテおじさん含め声で出演へ
令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）の全国5都市（石川・大阪・福岡・愛知・東京）をめぐる『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』の第1部に声で出演するキャストが解禁となった。
【画像】『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』グッズ一覧
オリジナルストーリーで行われる第1部のヒーローショーにストマック社のキャラクターたちが声で出演することが決定した。出演するストマック社のキャラクターは、ランゴ・ストマック（塚本高史）、グロッタ・ストマック（千歳まち）、ニエルブ・ストマック（滝澤諒）、シータ・ストマック（川崎帆々花※崎＝たつざき）、ジープ・ストマック（古賀瑠）の5 人。久しぶりにストマック家が勢ぞろいする。34話「100 匹ゴチゾウ大作戦！」で悲しい別れをした、ショウマの大叔父で天才技術者のデンテ・ストマック（声：多田野曜平）も登場することになった
ショウマたちとストマック社がそろい、一体どんなストーリーになるのか。今後の解禁にも注目だ。
