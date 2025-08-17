東大院卒の研究者兼レースクイーンが「男性のほうが嫉妬深い」と考えるワケ。「なんで水着になっているんだ」というナゾの指摘も
東大大学院での昆虫研究を経て、現在はラジオパーソナリティなどのタレント活動やフリーランスの研究者として活躍する、Reina+World氏（以下、Reina）。千葉大学を卒業後、東京大学大学院で修士課程を修了し、博士課程満期退学をした才媛だ。以前、公開した記事では自身の昆虫愛とともにアカデミックハラスメントの現状を語ってもらった。今回、さらに活躍の場を広げた彼女がアパレルブランド『Papilio Ulysses』を立ち上げ、昆虫をモチーフにしたアイテムを販売している。その意図に迫った。
◆現在も昆虫を追いかけている
――ブランド立ち上げ、おめでとうございます。現在もなお研究者として昆虫を追いかけているReinaさんが、アパレルを通じて何を成し遂げたいのか聞かせてください。
Reina：私の活動はすべて、多くの人に昆虫について関心を持ってもらいたいという思いが根底にあります。アパレルブランドは蝶々などのオーソドックスな昆虫をテーマにしていますが、そのなかでもヤマトシジミなど、あまり陽の目をみることの少ない種類を主役に据えているので、「おっ」とささやかなこだわりを理解してもらえたら嬉しいです。性別を選ばないユニセックスな洋服もあるので、多くの人に浸透してくれることを祈っています。洋服を通して多くの人たちに昆虫が持つ美しさや生命の神秘性を感じてもらって、魅力を届けられれば本望です。
――前回お話を伺ったときは、かなりの「ゴキブリ愛」を感じましたが、今回のブランドでは封印したのでしょうか。
Reina：いえ、実は温めておりますので、お楽しみを（笑）。
◆知らない専門用語を調べつつ…
――一からブランドをはじめるのは、大変だったのではないですか。
Reina：ずぶの素人から始めたので、かなり苦労しました。最初は縫製作家さんから聞かれる専門用語すら何もわからず、調べたりしながらの意思疎通でしたから。デザインは自分でやったので、そこにも注目してもらえたらと思っています。
――昆虫のデザインもご自身で？ カブトムシとクワガタムシのタッチは優しさと味わいがあって好きです。
Reina：はい、あれは自分で描いているんです。ゆるっとしながらも、研究者なのでリアルさも出したくて、そのちょうどよさが伝わるといいなと思っていました。
◆日本の研究者を巡る問題は「根深い」
――Reinaさんといえば、昆虫愛も強いですが、研究者の置かれた境遇などについてもいろいろな意見をお持ちですよね。前回の記事では、研究者を“推す”活動をする人がいてもいいとおっしゃっていたような。
Reina：その思いは現在も変わりません。事業が軌道に乗ったら、研究機関への寄付なども考えているくらいです。ただ、アカデミアたちは非常に苦労をしながら研究をしてる一方で、一般市民が研究者を応援するという構造はなかなか構築できないでしょうね。
――確かに、研究者がやっていることが具体的にどんなことなのか、日頃から気にしている人は多くないでしょうね。相変わらず閉じられた空間なのでしょうか。
Reina：私はもう大学院を離れてしまったので、詳しいことはわかりません。ただ、漏れ聞く話などから、状況は大きく変わっていないように思います。密閉された空間のなかで、しかも圧倒的多数が男性というアンバランスな比率があります。日本の研究者を巡る問題はわりと根深いと私は感じているんです。
――近年は女性活躍推進の機運が高まっていますが、そうでもないですか。
Reina：いえ、たとえば「女性研究者限定公募」などのように、積極的に女性研究者を採用しようとする動きは見られます。ただ、アカデミアは性別にかかわらず非常に狭き研究の門を争っているわけです。血の滲むような努力の末に研究成果を得られたとして、男性研究者であるという理由だけで公募の要件から外されたら、アンフェアだと思うのではないでしょうか。やがて女性研究者へのやっかみや僻みが増大することになれば、男性にも女性にもよくない結果になるように思うんです。
