高速道路渋滞で“あおり運転”に遭遇、「車線変更しまくる車」が事故を起こすまで――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない。身近な小さな事件の方が人生を左右することもある。近年、増加する「あおり運転」は日常を脅かす深刻な社会問題に。そんな注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年7月26日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険は『2024年あおり運転実態調査』を実施。あおり運転をされたことがあるドライバーは72.5％であった。昨年の53.5％よりも大幅に上昇し、この半年間でも24.1％と多くのドライバーがあおり運転に遭遇していることがわかった。
今回は、あまりの理不尽な運転に憤りを感じたという人のエピソードを紹介する。
◆渋滞のなかにあらわれた“あおり運転車”
影山正さん（仮名・40代）は、コロナ禍も落ち着き、長期休暇で大阪へ出かけた帰り道に、あおり運転の被害をうけた。
「暗くなるまえに地元に戻ろうと思い、早めに帰路についていました。17時ごろに高速道路を運転していたのですが、GWだったので交通量が多く、二車線とも時速30〜40キロくらいでダラダラ走るという状態でした」
影山さんだけでなく、ほかの車も“GWだし仕方ない”と割り切っているのか、過度に車線変更をするような車もなかった。平和な感じで車は流れていたそうだ。
「そんなときに、“あおり運転車”があらわれました。バックミラーで後方を確認すると、むやみやたらに車線変更しまくる車がいたんです。『この状態で、そんなことしても仕方ないのになー』なんて思っていると、その車は、私の車のすぐ後ろにまできていました」
「どけ！」と言わんばかりにプレッシャーをかけてきたという。しかし、影山さんの前方には車の列があり、加速することなんてできなかったと話す。“ピッタリつけられてもどうしようもない……”とそのまま走行していると、クラクションを鳴らされたとのこと。
◆あおり運転の車を回避したのだが…
「周囲の車が気を利かせてくれて、走行車線へ車線変更できるようにスペースをあけてくれました。おかげで、私は走行車線へと移動して、あおり運転から逃れたのですが……」
あおり運転の暴走は止まらなかったそうだ。今度は、影山さんの前の車にピッタリとはりつき、あおり運転をはじめた。影山さんのときと同様に、周りの車が協力し、視界からあおり運転車が消えようとしていた。そして……。
「あおり運転車が去ったかと安心したのも束の間、急に追い越し車線の列が動かなくなりました。『もしかして、あおり運転車がやらかしたか？』と思ったら、ドンピシャでした」
どうやら、あおり運転車が追突事故を起こしていたようだ。影山さんは、「状況から察するに、前走車がなかなか道を譲ろうとしなかったのでしょう」と推測した。
「幸いなことに、バンパーがへこんだ程度の被害ですんでいました。ただし、この場合、過失の割合は10対0であおり運転側にあるでしょうね」
影山さんは、あおり運転の車に対して「ざまぁ！ スカッとしましたよ」と締めくくった。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
