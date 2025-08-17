◇インターリーグ レッドソックス7―5マーリンズ（2025年8月17日 ボストン）

レッドソックスの吉田正尚外野手（32）は16日（日本時間17日）、ホームでのマーリンズ戦に「5番・DH」で先発出場し、4打数1安打2打点だった。

初回二死1、3塁から右前に先制2点適時打を放った。カウント3−1から相手先発右腕クアントリルの90マイルのカッターを捉えての鋭い打撃だった。3回の第2打席もクアントリルのスライダーを綺麗にすくいあげ、ホームラン性の打球ではあったが、フェンス際で右翼手に好捕された。完全に右翼フェンスよりも上に飛ばしていただけに惜しい一打だった。

5回の第3打席は右腕ズーバーに二ゴロ、7回の第4打席は左腕シンプソンに一ゴロ。吉田は直近の11試合では打率.306、2本塁打、12打点、OPS.900と好調を保っている。試合は7―5でレッドソックスが勝ち、2連勝となった。

試合後の吉田との一問一答は以下の通り。

――初回に昔の日本風にいうと“勝利打点”になる先制打。

「5番なんで、今は1、2、3、4番が調子いいので、ランナーを置いて多く回ってきている。あまり得点圏で打ててなかったので、そういう面では今日は結果が出てよかったです」

――いつも「カウントを作る」という話をしているが、第1打席はそれができた。

「あの打席に関してはそうですね。しっかりボールカウントを作って、（相手投手が）四球を出したくないところでしっかり1球で、カットかな、スライダー系だったと思うんですけど、しっかり振れたかなと思います」

――第2打席もいい角度で上がったが。

「そうですね。何個か、去年も引っ張ってああいう打球があったんで、もうひと伸びってところが残念でした。追い込まれてからにしては対応的にはよかったと思います」

――取られていなければフェンスを超えていた打球だった。本塁打と思ったか。

「いや、風が逆ぽかったでし。うまくとらえたので、頭を超えてくれればいいなと思っていました」

――これで4試合連続安打。

「出ないよりは出た方がいい。やっぱりもう1本、固めていけるように。でないとなかなか上がっていかないので」

――打撃の調子は良く見えるが。

「見え方的にはよくなったけど、ただ最後の2打席、ああいうのをみるとちょっと、うーん、なんでだっていう感じ。バッティングカウントでゴロ。ああいうのは本当に、うーん、って感じですけど」

――チームは昨日サヨナラ勝ち、今日も勝利。

「勝てるチームにしっかり勝っていかないと。後半まだまだ強いチームにあたりますし、東（のチームとの対戦）も残っていますし、しっかり勝てるゲームを落とさずにやっていくことがベストだと思います」

――使用した水色のバットはMLBのイベントであるプレイヤーズ・ウィークエンドではなく、今日のシティコネクトユニに合わせたのか。

「そうですね。プレイヤーズ・ウィークエンド用ではなかったです。父の日かな、前にもらってたやつが使う時なかったんで、水色のバットがあったんで、そっちの方が色的に合うかなと思ったんで。というだけです」（ボストン・杉浦大介通信員）