名古屋プリンスホテル スカイタワーは、「矢場とん」とのタイアップバーガーなど計3種を8月8日から9月15日まで販売する。

市内13軒のホテルによる共同イベント「ホテルバーガーラリー in Nagoya」に参画し、同ホテルのオリジナルバーガーとして、名古屋名物みそかつの「矢場とん」とのタイアップバーガー2種を含む計3種を販売する。ピリッと柚子胡椒が香る旨辛仕立ての「矢場とんひれかつ 旨辛柚子胡椒バーガー」（3,200円）、濃厚で食べ応えのある具だくさんタルタルを組み合わせた「矢場とんひれかつ 具だくさんタルタルバーガー」（2,900円）、芳醇な香りと濃厚な旨みが織りなす「トリュフソース香る国産牛フィレ肉とフォアグラの極みバーガー」（4,800円）の3種。全メニューにクリスピーポテトとスープが付く。

矢場とん公式マスコットキャラクター「ぶーちゃん」の来店イベントや、期間中3軒のホテルのバーガーを制覇すると、参加ホテルの食事券が当たるスタンプラリーも実施する。

場所は31階レストラン「Sky Dining 天空」。時間は午前11時半から午後5時まで（ラストオーダー4時）と5時半から11時半まで（同10時半）。税・サービス料込。