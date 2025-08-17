「イーフトでも決まらねえって」金子拓郎が鋭い仕掛け→M・サヴィオのコントロールショットに脚光 「美しい」「上手すぎ」
浦和レッズは８月16日、J１第26節で名古屋グランパスとホームで対戦。２−１で勝利を飾った。
リーグ戦２連勝で４戦無敗とした一戦で、チームの２点目を決めたのがMFマテウス・サヴィオだ。１ー０で迎えた32分、右サイドを鋭く突破したMF金子拓郎の横パスにペナルティエリアの手前で反応。右足のダイレクトシュートを、ゴール右下隅に決めてみせた。
この鮮やかなコントロールショットをJリーグの公式YouTubeが公開すると、コメント欄には「上手すぎて爽」「逆サイからのゴロパスをワンタッチコントロールカーブ！イーフトでも決まらねえって」「金子が最近すごい」「美しい」「月間ベストゴールあげてやって下さいw」といった声が寄せられた。
暫定首位の京都サンガF.C.と勝点４差の７位につけている浦和は次節、柏レイソルと敵地で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】浦和M・サヴィオのダイレクトミドル弾！
