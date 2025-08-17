国内のトップ選手を招待して行われる陸上競技会「アスリート・ナイト・ゲームズ・イン福井」の大会２日目が１６日、福井市福町の「９・９８スタジアム」（県営陸上競技場）で行われた。

陸上界をリードする選手たちの熱い戦いがくり広げられた。

競技会は、２０１７年の日本学生対校選手権の男子１００メートルで、当時、東洋大４年の桐生祥秀選手（日本生命）が日本人で初めて１０秒の壁を破った時の観客らの熱狂を再現しようと、福井陸上競技協会が１９年から毎年開いている。

男子１００メートル予選では、柳田大輝選手（東洋大）が前半からトップで抜け出し、日本記録（９秒９５）を上回る９秒９２をマーク。追い風３・３メートルで参考記録となったが、会場からは歓声とどよめきが広がった。同種目には２１年東京五輪代表で、日本記録保持者の山縣亮太選手（セイコー）も出場。柳田選手に続いて予選全体２位で通過した。

陸上競技部に所属し、母親と観戦した男子中学生は「柳田選手の９秒９２の走りを間近で見られて楽しかった。足がしっかりと前に出ていてすごいと思った」と話していた。