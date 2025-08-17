GACKT¡ÖÀµÄ¾¡¢¥¥â¤¤¤·¡×¼«¿È¤Ø¤ÎÃæ½ý¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤µ¤é¤·¡Ö¥Ü¥¯¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¤é¡Ä¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óGACKT¤¬17Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿Ãæ½ýÅª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£
GACKT¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¤Î¿ÍÊª¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¹¥¯¥·¥ç¤òÅºÉÕ¡£¤½¤³¤Ë¤ÏGACKT¤ò¡Ö¤ª¤Þ¤¨²»³Ú¤ÎºÍÇ½¤¬¤Ê¤¯¡×¡Ö°Î¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¡×¡Ö¥¯¥½¡×¤Ê¤É¤ÈÃæ½ýÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤¨¤¿6¹Ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
GACKT¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Ü¥¯¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤³¤ó¤ÊÆâÍÆ¤òDM¤Ê¤ó¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¡¢Ìµ»ë¤¹¤ë¤«¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ê¤ã¤¤¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎDM¤òÃ¯¤«¤ËÁ÷¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤¼¡£ÀµÄ¾¡¢¥¥â¤¤¤·¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎGACKT¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¬¥¯¥È¤µ¤ó¤Îµ±¤¯ºÍÇ½¤Ë¼»ÅÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¥Û¥ó¥È¤Ï¡×¡ÖGACKT¤µ¤ó¤Ë¼»ÅÊ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÎà¤Î¿Í¡¢°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤±¤É¡¡Í¾Äø¿ÍÀ¸ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ö¹ó¤¤¡¡¼ºÎé¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤«¤Þ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£