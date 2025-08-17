Ê¡²¬¡¦ÈÓÄÍ»Ô¤¬µì1»Ô4Ä®¤Î¹Êó»ï¤òÉü¹ï¡¡¹çÊ»20¼þÇ¯µÇ°¡ÖÊ£ÁØÅª¤Ê³¹¤ÎÎò»ËÃÎ¤Ã¤Æ¡×
¡¡Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·î¤Î¹çÊ»20Ç¯¤ÎµÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢µì1»Ô4Ä®¤Î¹Êó»ï¤ò¡ÖÉü¹ï¡×¤·¡¢¥¦¥§¥Ö¾å¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£1974Ç¯¤ËÃÏ¸µ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤òÀ©¤·¤¿²ÅÊæ¹â½ÀÆ»Éô¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä¡¢¾¡À¹¸ø±à¤Ç»ô°é¤µ¤ì¡¢87Ç¯¤Ë»ÔÌ±¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é»à¤ó¤À¥Ò¥°¥Þ¤Î²Ö»Ò¤Ê¤É¡¢ÃÞË¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿³¹¤ÎÎò»Ë¤òÂ¿ºÌ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿»ïÌÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µì1»Ô4Ä®¤¬È¯¹Ô¤·¤¿Ìó4Àéºý¤Î¤¦¤Á¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¤â¤Î¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¹Ô¤·¤Æºî¶È¤¬¿Ê¤àµìÈÓÄÍ»ÔÊ¬¤Ï68Ç¯°Ê¹ß¤¬¸½Â¸¤·¡¢´û¤Ë87Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÌó480ºý¤ò¸ø³«¡£ÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Ëµì»ÔÊ¬¤ò´°Î»¤µ¤»¡¢4Ä®Ê¬¤ò³È½¼¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø³«ÉôÊ¬¤«¤é¤Ï¡¢ÃÏ°è»Ë¤Î°ìÃ¼¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£º£¤äÃÏ°è¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÓÄÍ¹ñºÝ¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Âç²ñ¡£85Ç¯¤ÎÂè1²ó¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤Ï¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡ÖËÜ»Ô¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÀ¼±ç¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£½é²ó¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£87Ç¯¤Î¶å½£¹©¶ÈÂç¾ðÊó¹©³ØÉô¤Î³«¹»¼°Åµ¤Ï1ÌÌ¤Ë·ÇºÜ¡£¡ÖºÇÀèÃ¼¤Î³ØÉôÃÂÀ¸¤ÏÃÞËÁ´°è¤Î³èÀ²½¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤È¤Î½Ë¼¤Ë¤Ï¡¢´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£78Ç¯¤Ë¤Ï¾¯Ç¯Èó¹Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖÆÉ¤ßÊª¡×¤â¡£µÊ±ì¤ä¥·¥ó¥Ê¡¼µÛ°ú¤Î¼ÂÎã¤òµó¤²¡¢ÉþÁõ¤ÎÊÑ²½¤ò¿ÞÉÕ¤¤Ç²òÀâ¡£¡Ö¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡Ä¡Ù¤¬Âç¤¤ÊÌýÃÇ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤¹¡£»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡»ïÌÌ¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¹Êó»ï¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¤Á¤¤¤ËÜÃª¡×Æâ¤ÎÈÓÄÍ»Ô¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÌµÎÁ¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¡£ÌµÎÁÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡ÖLINE¡×¤ÇÆ±»Ô¤òÍ§Ã£ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£
¡¡»Ô¾ðÊó´ÉÍý²Ý¤ÎÅÄÃæÍ³Íý·¸Ä¹¤Ï¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤ÏÊ£ÁØÅª¤ÊÈÓÄÍ¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£²û¤«¤·¤¤»ïÌÌ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÎ¤Î³èµ¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¶âÅÄÃ£°Í¡Ë