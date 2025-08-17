筋肉が徐々に動かなくなる難病、筋萎縮性側索硬化症（ALS）の男性の生きざまを追ったフランスのドキュメンタリー映画「不屈の夏」の上映会が16日、福岡県久留米市六ツ門町の久留米シティプラザで開かれた。日本での上映に尽力し、自身もALSを患う畠中一郎さん（67）＝神奈川県逗子市＝が講演し、患者への支援を呼びかけた。

畠中さんは妻慈子さん（64）と登壇し、ALSと診断された時のショックや映画との出合いを振り返った。“医療の街”と呼ばれる久留米の来場者に向けて「薬をつくるだけでなく、全人的なケアが大事。患者を支える新たな取り組みのため、私たちと一緒に何ができるか考えてほしい」と話した。

実行委員会をつくった母校の久留米大付設高の同級生たちも駆けつけた。委員長を務めた公立八女総合病院の田中法瑞院長は壇上で「限りある命を生きている点では皆同じ。感じたことを家族や知人と語り合ってもらえれば」と語った。

上映会は9月21日に八女市本町の八女市民会館「おりなす八女」でも開かれる。申し込みはQRコードから。事務局＝0943（23）4131。

（後藤希）