「原爆忌あの日を知らぬ子と語る」「鐘の音に祈りのときよ終戦日」−。福岡県小郡市やうきは市などで活動する萌黄（もえぎ）俳句会が、戦争や平和をテーマとした「平和を祈る俳句展」を筑邦銀行の5店舗で開いている。戦争の悲惨さや平和を願う気持ちを五七五の17音に込め、時代や世代を超えて見る人々の心に訴えかけている。

戦後80年の節目に、戦争や平和について改めて考える契機になればと初めて企画した。小郡、うきは、福岡、糸島の4市で活動する句会のメンバー約40人は6〜7月、「原爆忌」や「終戦日」などの季語をテーマに作句。萌黄を主宰する金子清黙さん（76）の指導を受けながら、100句余りを仕上げた。

参加者の一人、うきは市吉井町の三浦佐登美さん（91）は、軍隊に召集された父を終戦直前の1945年8月10日、マニラ付近で亡くした。三浦さんが11歳のときのことだ。その翌年、帰ってきた父の遺骨箱には白い紙切れが1枚入っているだけだったという。三浦さんは「父の戦死の知らせが来たとき、母を守らないといけないと自覚した」。

＜武士（もののふ）の八十年忌盆の月＞

戦時中でも、子どもたちが不自由しないように、洋服や栄養剤をそろえてくれた優しい父。そんな亡き父を思い、「盆の月」に悲しみと感謝を込めた句をしたためた。「今はただ、世界の平和を願っています」と三浦さんは語る。

小郡市小郡の杉本光雄さん（92）も戦争を経験した。東山村（現みやま市）で生まれ育ち、戦時中は大牟田市で暮らした。終戦前には母の故郷に疎開して難を逃れたが、大牟田市も空襲で大きな被害を受けた。

＜緑濃し山野を染めた八十年＞

この80年、日本では戦争がなかったからこそ青々と緑が茂る、平和な世を吟じた。杉本さんは「もう少し直接的な表現の方が思いが伝わったかも。それでも、平和はいいなと思ってもらえたらうれしい」とはにかむ。

戦争を経験していない世代も、戦争にゆかりのある場所を訪れるなどして、往時に思いを寄せながら作句に臨んだ。金子さんは「句会のメンバーにとっても、戦争について考える良い機会になったのでは」と振り返る。俳句は見る人によって感じ方が変わる面白さがあるという。「今回の俳句を見て、日常の風景に平和の尊さを見いだしたり、未来に希望を託したりしてもらえたら」と願う。

筑邦銀行の本店（久留米市）と吉井支店（うきは市）は28日まで、福岡営業部（福岡市中央区）は22日まで、小郡支店（小郡市）は20日まで、西福岡支店（福岡市西区）は18日まで開催。銀行の営業時間のみ観覧できる。入場無料。問い合わせは、萌黄の刈茅久美子さん＝090（7299）5620。

（岡部由佳里）