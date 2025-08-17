和紙灯籠を熱気球のように浮かべて故人をしのぶ第12回大淵献燈（けんとう）祭が14日夜、福岡県八女市黒木町大淵の交流施設「げんき館おおぶち」で開かれた。市内外から約50組が申し込み、天国の故人と会話をするように高さ1・5メートルの灯籠を夜空へ上げた。遺族が寄せたメッセージが1組ずつ読み上げられ、来場者の涙を誘った。

黒木町の江田知子さんは交通事故で亡くした息子の灯籠を浮かべた。「突然の別れから7カ月。空を見ると、山を見ると、涙がこぼれ、涙が出ない日はありません。陽翔（はると）、会いたい…」と思いをつづり、周囲から愛された息子に「家族の誇りです。生まれてきてくれてありがとう」と感謝の言葉を贈った。

高さ約6メートルの巨大灯籠には、大川桐薫中（大川市）の美術部員が側面に描いた「鳳凰（ほうおう）」のデザインと「祈平和」の大文字。戦後80年の節目に、八女市星野村でともる広島原爆の残り火「平和の火」から採った火で空に舞った。

イベントは、故郷に尽くした先人の供養と地域おこしを兼ね、住民グループが2014年に始めた。八女の手すき和紙や地元産の竹ひごを使い、灯籠を住民が手作りする。フィナーレでは、未来への希望を込めて30個の灯籠を一斉に夜空へ放った。

（石黒雅史）