北九州市の郷土料理「ぬか炊き」を使ったパンを北九州高校（小倉南区）の生徒が開発した。16、17両日、市などが開催するイベント「紫川ウォーターランド」の会場で販売。「いろんな人にぬか炊きのおいしさを知ってほしい」と呼びかけている。

開発したのは、同校の部活動「魚部」の27人。紫川に生息する魚の調査などに取り組む同部は、あまり知られていない北九州名物をPRしようと、ぬか炊きパンを考案。市内のぬか炊き店とパン製造・販売店の協力も得て、カレーパン（500円）とピタパンサンド（2種、各700円）を完成させた。

カレーパンには、タケノコのぬか炊きを使って食感のアクセントを出した。ピタパンサンドは、サバとクジラの2種類を用意。ぬか炊きの味の濃さが和らぐようにタマネギなどの生野菜をたっぷり使用した。

イベント初日の16日、部員たちは会場の市立水環境館（小倉北区船場町）でパンを販売。開場直後から購入者が相次いだ。長男が同校魚部のOBという豊田公仁子さん（60）＝門司区＝は全3種を購入。「どんな味なのか想像がつかないけれど、自宅で食べるのが楽しみ」と話した。

17日も午前10時から、同館で各80個を販売する。このイベントを最後に引退するという同校3年で部長の西嶋葉子さん（17）は「初日の売れ行きは好調だった。17日もたくさんの人が買ってくれたらうれしい」と期待を込めた。

（壇知里、吉田修平）