ºî²È¡¦¿ºÌ¾Ð§¤Î¾®Àâ2ºîÉÊ¡¢È¯ÇäµÇ°¥Õ¥§¥¢¡õÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¤Ç¹¹ðÅ¸³«
KADOKAWA¤ÎÅÅ·âÊ¸¸Ë¤è¤ê¡¢ºî²È¡¦¿ºÌ¾Ð§¤Î¾®Àâ2ºîÉÊ¡Ø¥ì¥×¥ê¥«¤À¤Ã¤Æ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£5 Side:Original¡Ù¤È¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡Ù¤¬2025Ç¯8·î8Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¡£2ºîÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¤Ç¤Î¹¹ð¤¬Å¸³«Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè29²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¡ÔÂç¾Þ¡Õ¼õ¾Þºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥ì¥×¥ê¥«¤À¤Ã¤Æ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£¡Ù¤Ï¡¢ÀÅ²¬»ÔÍÑ½¡¤¬ÉñÂæ¤ÎÀÄ½ÕÊª¸ì¤Ç¡¢TV¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±Ãø¼Ô¤ÎºÇ¿·ºî¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡Ù¤Ï¡¢ÀÅ²¬»ÔÁðÆå¤¬ÉñÂæ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¢£¡Ø¥ì¥×¥ê¥«¤À¤Ã¤Æ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡££µ Side:Original¡Ù
Ãø¼Ô¡§¿ºÌ¾Ð§¡¿¥¤¥é¥¹¥È¡§raemz
È¯¹Ô¡§KADOKAWA(ÅÅ·âÊ¸¸Ë)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î8Æü(¶â)
Äê²Á¡§880±ß(ËÜÂÎ800±ß¡ÜÀÇ)
¥Ê¥ª¤Î¤¤¤Ê¤¤°ìÇ¯´Ö¡£ÁÇÄ¾¤¬²á¤´¤·¤¿½Õ²Æ½©Åß¡½¡½¡£
¡Ö»ä¡¢ÁÇÄ¾¤ÎÃæ¤ËÌá¤ë¤è¡×
¤½¤¦¤·¤Æ¥Ê¥ª¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»ä¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¡£¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡Ò¥ì¥×¥ê¥«¡Ó¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¡¢¡Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ó¤Î»ä¤¬¡£
¥Ê¥ª¤ß¤¿¤¤¤Ë¾å¼ê¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢³Ø¹»À¸³è¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¢¥¤È¡¢¿¿ÅÄ¤È¡¢º´Æ£¤È¡¢¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤½¤·¤ÆµÈ°æ¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡½¡½¡£
¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦¡¢Âç¾æÉ×¡×
ÁÇÄ¾¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¯¡¢Âè5´¬¡£
¢£¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡Ù
Ãø¼Ô¡§¿ºÌ¾Ð§¡¿¥¤¥é¥¹¥È¡§¤à¤Ë¤ó¤·¤
È¯¹Ô¡§KADOKAWA(ÅÅ·âÊ¸¸Ë)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î8Æü(¶â)
Äê²Á¡§792±ß(ËÜÂÎ720±ß¡ÜÀÇ)
¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡¢5¿Í¤ÎµÁËå¤ÈËÂ¤°ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡ª
¹â¹»ÆóÇ¯À¸¤ÎµÜ±ÊÎ¦ÅÔ¤Ï¤³¤Î½Õ¡¢µÁËå¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤â¡Ä¡Ä¸Þ¿Í!?
¤·¤«¤·Ä¹½÷¤ÎÃÏ²Æ¤ÏÂç¤ÎÃË·ù¤¤¤Ç¡¢¡Ö»ä¤ÎËå¤¿¤Á¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ê¡×¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¡ª
¿´Í¥¤·¤¤¼¡½÷¤Î¿å½ï¤È¤Ï¤³¤Ã¤½¤êµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¡¢¥®¥ã¥ë¤Î»°½÷¡¦²ÐÎë¤Ë¤Ï¿²¹þ¤ß¤ò½±¤ï¤ì¤ë¤·¡¢»Í½÷¡¦É÷¹á¤Ï¤ª¾îÍÍ¤Ë¸«¤¨¤ÆÁÇ¤Î¥¥ã¥é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¨¤¤¤·¡¢¸Þ½÷¤Î¶õ²»¤Ï´Å¤¨¤óË·¤À¤·¡Ä¡Ä¡£
ÆÍÁ³»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±µïÀ¸³è¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÇÈÍð¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Î¦ÅÔ¤Ï´è¤Ê¤ËÆÈ¤ê¤ÇËå¤¿¤Á¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëÃÏ²Æ¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤ê¡½¡½·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ö¶¦Æ±ÀïÀþ¤òÄ¥¤í¤¦¡£¤ªÁ°¤È¡¢²¶¤Ë¤è¤ë¡¢Ëå¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¶¦Æ±ÀïÀþ¤À¡×
¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤·¤Ï¤¸¤á¤¿²¶¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¡¢³«Ëë¡ª
¡û¡ü¡Ö¿ºÌ¾Ð§ÀèÀ¸ ¿·´©¡¦¿·ºîÈ¯ÇäµÇ°¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅÃæ
¡Ø¥ì¥×¥ê¥«¤À¤Ã¤Æ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£5 Side:Original¡Ù¤È¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2ºîÉÊ¤Î¥³¥é¥ÜSS(¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼)¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Õ¥§¥¢¤¬³«ºÅÃæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÅ²¬¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÆÃÀ½¤·¤ª¤ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
¡ã¿ºÌ¾Ð§½ñ¤²¼¤í¤·¥³¥é¥ÜSS¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¡ä
ÅÅ·âÊ¸¸Ë¡Ø¥ì¥×¥ê¥«¤À¤Ã¤Æ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º1¡Á5´¬¤ò1ºý¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¥³¥é¥ÜSS¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î²ó¤·½³¤ê¡Ù¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
ÅÅ·âÊ¸¸Ë¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡Ù¤ò1ºý¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¥³¥é¥ÜSS¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¥É¥Ã¥Ú¥ë¥²¥ó¥¬¡¼¡Ù¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î²ó¤·½³¤ê¡Ù¤Ï¥Ê¥ª¤È¥¢¥¤¬¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÃÏ²Æ¤È½Ð²ñ¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¥É¥Ã¥Ú¥ë¥²¥ó¥¬¡¼¡Ù¤Ï¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÎ¦ÅÔ¤ÈÃÏ²Æ¤¬ÁÇÄ¾¤Ë½Ð²ñ¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÀÅ²¬¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤·¤ª¤ê¡ä
ÅÅ·âÊ¸¸Ë¡Ø¥ì¥×¥ê¥«¤À¤Ã¤Æ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º1¡Á5´¬¤ò1ºý¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1Ëç¡Ø¥ì¥×¥ê¥«¤À¤Ã¤Æ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£¡ÙÆÃÀ½¤·¤ª¤ê¤ò¡¢ÅÅ·âÊ¸¸Ë¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡Ù¤ò1ºý¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1Ëç¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡ÙÆÃÀ½¤·¤ª¤ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡û¡üÃÏ¸µÀÅ²¬¤Ç¸òÄÌ¹¹ð¤òÅ¸³«Ãæ
¢£±Ø¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¹¹ð
¾ì½ê¡§ÀÅ²¬Å´Æ»(¿·ÀÅ²¬±Ø¡¦ÁðÆå±Ø¡¦¿·À¶¿å±Ø)
´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î4Æü¡Á8·î31Æü(7»þ¡Á22»þ)
¢£±Ø¥Ý¥¹¥¿¡¼¹¹ð
¾ì½ê¡§ÀÅ²¬Å´Æ» ÁðÆå±Ø(²¼¤ê¥Û¡¼¥à¼êÀ¢¤ê)
´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î16Æü¡Á8·î22Æü
Âè29²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¡ÔÂç¾Þ¡Õ¼õ¾Þºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥ì¥×¥ê¥«¤À¤Ã¤Æ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£¡Ù¤Ï¡¢ÀÅ²¬»ÔÍÑ½¡¤¬ÉñÂæ¤ÎÀÄ½ÕÊª¸ì¤Ç¡¢TV¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±Ãø¼Ô¤ÎºÇ¿·ºî¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡Ù¤Ï¡¢ÀÅ²¬»ÔÁðÆå¤¬ÉñÂæ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
Ãø¼Ô¡§¿ºÌ¾Ð§¡¿¥¤¥é¥¹¥È¡§raemz
È¯¹Ô¡§KADOKAWA(ÅÅ·âÊ¸¸Ë)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î8Æü(¶â)
Äê²Á¡§880±ß(ËÜÂÎ800±ß¡ÜÀÇ)
¥Ê¥ª¤Î¤¤¤Ê¤¤°ìÇ¯´Ö¡£ÁÇÄ¾¤¬²á¤´¤·¤¿½Õ²Æ½©Åß¡½¡½¡£
¡Ö»ä¡¢ÁÇÄ¾¤ÎÃæ¤ËÌá¤ë¤è¡×
¤½¤¦¤·¤Æ¥Ê¥ª¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»ä¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¡£¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡Ò¥ì¥×¥ê¥«¡Ó¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¡¢¡Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ó¤Î»ä¤¬¡£
¥Ê¥ª¤ß¤¿¤¤¤Ë¾å¼ê¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢³Ø¹»À¸³è¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¢¥¤È¡¢¿¿ÅÄ¤È¡¢º´Æ£¤È¡¢¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤½¤·¤ÆµÈ°æ¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡½¡½¡£
¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦¡¢Âç¾æÉ×¡×
ÁÇÄ¾¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¯¡¢Âè5´¬¡£
¢£¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡Ù
Ãø¼Ô¡§¿ºÌ¾Ð§¡¿¥¤¥é¥¹¥È¡§¤à¤Ë¤ó¤·¤
È¯¹Ô¡§KADOKAWA(ÅÅ·âÊ¸¸Ë)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î8Æü(¶â)
Äê²Á¡§792±ß(ËÜÂÎ720±ß¡ÜÀÇ)
¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡¢5¿Í¤ÎµÁËå¤ÈËÂ¤°ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡ª
¹â¹»ÆóÇ¯À¸¤ÎµÜ±ÊÎ¦ÅÔ¤Ï¤³¤Î½Õ¡¢µÁËå¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤â¡Ä¡Ä¸Þ¿Í!?
¤·¤«¤·Ä¹½÷¤ÎÃÏ²Æ¤ÏÂç¤ÎÃË·ù¤¤¤Ç¡¢¡Ö»ä¤ÎËå¤¿¤Á¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ê¡×¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¡ª
¿´Í¥¤·¤¤¼¡½÷¤Î¿å½ï¤È¤Ï¤³¤Ã¤½¤êµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¡¢¥®¥ã¥ë¤Î»°½÷¡¦²ÐÎë¤Ë¤Ï¿²¹þ¤ß¤ò½±¤ï¤ì¤ë¤·¡¢»Í½÷¡¦É÷¹á¤Ï¤ª¾îÍÍ¤Ë¸«¤¨¤ÆÁÇ¤Î¥¥ã¥é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¨¤¤¤·¡¢¸Þ½÷¤Î¶õ²»¤Ï´Å¤¨¤óË·¤À¤·¡Ä¡Ä¡£
ÆÍÁ³»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±µïÀ¸³è¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÇÈÍð¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Î¦ÅÔ¤Ï´è¤Ê¤ËÆÈ¤ê¤ÇËå¤¿¤Á¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëÃÏ²Æ¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤ê¡½¡½·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ö¶¦Æ±ÀïÀþ¤òÄ¥¤í¤¦¡£¤ªÁ°¤È¡¢²¶¤Ë¤è¤ë¡¢Ëå¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¶¦Æ±ÀïÀþ¤À¡×
¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤·¤Ï¤¸¤á¤¿²¶¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¡¢³«Ëë¡ª
¡û¡ü¡Ö¿ºÌ¾Ð§ÀèÀ¸ ¿·´©¡¦¿·ºîÈ¯ÇäµÇ°¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅÃæ
¡Ø¥ì¥×¥ê¥«¤À¤Ã¤Æ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£5 Side:Original¡Ù¤È¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2ºîÉÊ¤Î¥³¥é¥ÜSS(¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼)¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Õ¥§¥¢¤¬³«ºÅÃæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÅ²¬¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÆÃÀ½¤·¤ª¤ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
¡ã¿ºÌ¾Ð§½ñ¤²¼¤í¤·¥³¥é¥ÜSS¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¡ä
ÅÅ·âÊ¸¸Ë¡Ø¥ì¥×¥ê¥«¤À¤Ã¤Æ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º1¡Á5´¬¤ò1ºý¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¥³¥é¥ÜSS¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î²ó¤·½³¤ê¡Ù¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
ÅÅ·âÊ¸¸Ë¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡Ù¤ò1ºý¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¥³¥é¥ÜSS¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¥É¥Ã¥Ú¥ë¥²¥ó¥¬¡¼¡Ù¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î²ó¤·½³¤ê¡Ù¤Ï¥Ê¥ª¤È¥¢¥¤¬¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÃÏ²Æ¤È½Ð²ñ¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¥É¥Ã¥Ú¥ë¥²¥ó¥¬¡¼¡Ù¤Ï¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÎ¦ÅÔ¤ÈÃÏ²Æ¤¬ÁÇÄ¾¤Ë½Ð²ñ¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÀÅ²¬¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤·¤ª¤ê¡ä
ÅÅ·âÊ¸¸Ë¡Ø¥ì¥×¥ê¥«¤À¤Ã¤Æ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º1¡Á5´¬¤ò1ºý¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1Ëç¡Ø¥ì¥×¥ê¥«¤À¤Ã¤Æ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£¡ÙÆÃÀ½¤·¤ª¤ê¤ò¡¢ÅÅ·âÊ¸¸Ë¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡Ù¤ò1ºý¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1Ëç¡ØµÁËå5¿Í¤¤¤ë¡ÙÆÃÀ½¤·¤ª¤ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡û¡üÃÏ¸µÀÅ²¬¤Ç¸òÄÌ¹¹ð¤òÅ¸³«Ãæ
¢£±Ø¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¹¹ð
¾ì½ê¡§ÀÅ²¬Å´Æ»(¿·ÀÅ²¬±Ø¡¦ÁðÆå±Ø¡¦¿·À¶¿å±Ø)
´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î4Æü¡Á8·î31Æü(7»þ¡Á22»þ)
¢£±Ø¥Ý¥¹¥¿¡¼¹¹ð
¾ì½ê¡§ÀÅ²¬Å´Æ» ÁðÆå±Ø(²¼¤ê¥Û¡¼¥à¼êÀ¢¤ê)
´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î16Æü¡Á8·î22Æü