今の季節、突然のゲリラ豪雨に見舞われることってありますよね。

仮に雨具を持っていたとしても、ひどい雨の日はリュックの中身を完全に守るのが難しいことも。そんなニーズに応えるべく誕生したバックパックが、「RAIN-force」。

豪雨にもしっかり対応する防水性能と、3分割収納システムで快適な使い心地を兼ね備えたうえに、洗練された見た目でどんなシーンでも使えるビジュアル。

まさに、“オールシチュエーション対応型”の、理想的な防水バックパックです。

絶対に濡らさない。2重3重の防水設計で中身を死守

「RAIN-force」の最大の特長は、多層構造による徹底した防水設計です。外装生地には、PU防水加工を2重に施したうえで、さらに撥水加工を加えた3層構造の防水設計です。

開口部には止水ファスナーを装備。加えて、雨水が溜まりやすい上部にはフラップが備わり、中身への水の侵入をしっかりガードします。

ランドセルのような仕様のフラップデザインはリュックへの浸水をさらに防ぎ、メインファスナーを隠すことでスリ対策にも役立ちます。

内部には取り外し可能な防水インナーバッグも用意され、特にノートパソコン用の専用ポケットは、外装と同様のPU防水と撥水加工に加え、底部を1.5cm高く底上げした設計。

万が一、リュックの底に水が溜まっても、大切なPCを水から守ってくれます。

さらに15インチのノートPCがすっぽり収まる専用ポケットは、厚みのあるウレタンパッド仕様で、大切なPCを衝撃から保護。

2重3重の保護機能により、水に弱いPCや書類も安心して持ち運ぶことができるのです。

中身を底だまりさせず、スマートアプローチ

「RAIN-force」のもう一つの特長は、収納スペースを3つに分割した構造。バッグの横から見ると背面側の中央がメイン収納部となっており、前面側のサブ収納部は上下に分割されているため、それぞれ用途に合わせて使い分けられるよう設計されています。

前面下段のスペースには可動式の仕切り板があり、折り畳み傘や弁当箱など、収納物に応じてサイズを自由に調整可能。側面のファスナーから直接アクセスできる、取り出しやすいのもポイントです。

自立可能な設計で、外出先でも置きやすく、リュック・手持ち・ショルダーの3WAYで使い分けが可能なのもうれしいポイント。

さらにスーツケースと連結できる仕様で、出張時の使い勝手も抜群です。

見た目もシンプルデザインで言うことなし

「雨の日専用の防水リュック」というとザ・アウトドアなデザインを想像しますが、いかなるシーンにも連れていきたくなるシンプルなデザインにも注目。ビジネスシーンでのスーツにもどんなテイストの私服にも、自然になじみます。

通勤などデイリーユースにピッタリのスマートなデザインと実用性を兼ね備えた「RAIN-force」は、MサイズとLサイズの2サイズ展開。ユーザーのさまざまなニーズに応えます。

「重い…」「暑い…」「寒い…」にも対応

「RAIN-force」には、もうひとつ注目したいユニークな機能があります。それは、背面のメッシュ生地の内側に、保冷剤やカイロを収納できる専用ポケットが設けられていること。

リュックを背負っていると夏は背中が汗だくになることも。そんなときにこのポケットに保冷剤を忍ばせておけば、涼やかな顔で過ごせそうです。寒い冬でも背中をカイロで温めれば、厳しい寒さを幾分かはしのぐことができます。

ちょうど背中に当たる面は凹凸になっておりメッシュ素材で通気性もいいため、夏はムレの解消にも効果的です。

さらに、サスペンションハーネスも搭載。肩や背中にかかる荷重を効率的に分散し、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。

「RAIN-force」は今なら、一般販売価格の20%OFFで購入可能。

「機能もデザインも兼ね備えたリュックが欲しい」というリュック難民のあなたは、以下のリンク先へ急ぎましょう！

